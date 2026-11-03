Федеральные органы США начали уголовное расследование на фоне обвинений в возможной схеме на выборах в Сенат на Аляске. Как сообщает Dawn, власти не объяснили юридические основания расследования.

Кандидатку от Демократической партии Мэри Пелтолу, которая соперничает с действующим сенатором-республиканцем Дэном Салливаном, обвиняют в привлечении к гонке другого кандидата с таким же именем. Речь идет о Дэниеле Дж. Салливане-младшем. По данным The New York Times, кампания Пелтолы якобы помогла организовать его участие в гонке, чтобы запутать избирателей и отобрать голоса у действующего сенатора. Пелтола заявила, что не знала об этом.

Суд отклонил обращение Трампа

Президент Дональд Трамп попытался заранее оспорить результаты голосования на Аляске, где борьба за место в Сенате может повлиять на контроль над Конгрессом. Федеральный судья в воскресенье отклонил это обращение, однако давление со стороны администрации Трампа, по данным источника, продолжалось.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В бюллетене действующий сенатор обозначен как зарегистрированный республиканец и действующее должностное лицо. У Дэниела Дж. Салливана-младшего партийная принадлежность не указана. Работники избирательных участков заранее подготовились отвечать на вопросы избирателей о двух кандидатах с похожими именами.

Реакция избирателей

Опрошенные AFP избиратели в Анкоридже, где в понедельник продолжалось досрочное голосование, в основном не считали ситуацию определяющей для своего выбора. Республиканка Рэй Харт сказала, что присутствие в бюллетене двух кандидатов по имени Дэн Салливан потенциально может запутать людей, однако, по ее мнению, большинство избирателей понимает разницу между ними.

Независимый избиратель Дейл Браун назвал вероятную схему аморальной, хотя и отметил, что технически она не является незаконной. Он проголосовал за демократов, объяснив свой выбор недовольством инфляцией при президентстве Трампа. Другие избиратели говорили о стоимости жизни, сокращении популяции лосося, чрезмерном вылове рыбы, изменении климата и добыче нефти в штате.

Читай нас в