28 октября в Лос-Анджелесе, США, начинается отбор присяжных по делу против Meta Platforms и Snap. Две истицы утверждают, что использование социальных сетей вызвало у них серьезные проблемы с психическим здоровьем. Как сообщает Channel NewsAsia, это второй в США судебный процесс по индивидуальным искам, в которых компании обвиняют в намеренном проектировании платформ так, чтобы они вызывали зависимость.

Иски двух пользовательниц

Истицы, указанные в судебных документах как 16-летняя S.J. из Иллинойса и 18-летняя K.D.B. из Миссисипи, заявили, что начали пользоваться YouTube в возрасте трех-четырех лет, а другими платформами — примерно с девяти лет. По их утверждениям, автовоспроизведение, бесконечная прокрутка и другие функции побуждали их к компульсивному использованию сервисов.

Истицы связывают это с депрессией, тревожностью и расстройствами пищевого поведения. Они также описывали, что часами не спали, листая социальные сети, теряли концентрацию на занятиях и причиняли себе вред, используя способы, показанные в видео. Они требуют компенсационных и штрафных выплат, суммы которых не разглашаются.

Кто остался ответчиком

Изначально иски также были поданы против TikTok и принадлежащего Alphabet YouTube. До начала слушаний обе истицы урегулировали претензии с TikTok и YouTube, а истица из Иллинойса — также с Meta. Нынешний процесс касается претензий обеих истиц к Snap и претензий жительницы Миссисипи к Meta.

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Ожидается, что процесс продлится несколько недель. Показания могут дать генеральный директор Meta Марк Цукерберг, глава Instagram Адам Моссери и генеральный директор Snap Эван Шпигель. Meta и Snap попросили судью Высшего суда Лос-Анджелеса Кэролин Кул разделить дела на два отдельных процесса, заявив, что совместное рассмотрение может запутать присяжных. Решение по этому ходатайству еще не принято.

Позиции компаний и значение дела

В Meta заявили, что не согласны с обвинениями и в течение десятилетия внедряют механизмы защиты на своих платформах. Представитель компании отметил, что на психическое здоровье молодого человека влияет множество факторов. Snap настаивает, что Snapchat отличается от традиционных социальных сетей, поскольку не открывается лентой публикаций, и заявляет о наличии мер защиты для пользователей.

Дела S.J. и K.D.B. являются тестовыми среди более чем 3 тысяч исков, объединенных в Высшем суде Лос-Анджелеса. В марте присяжные в Лос-Анджелесе по другому делу признали Meta и YouTube небрежными и присудили истице 6 млн долларов. Meta обжалует это решение, ссылаясь, в частности, на раздел 230 Закона США о приличии в коммуникациях, который в целом защищает онлайн-платформы от ответственности за пользовательский контент.

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