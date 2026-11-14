В США объяснили причину масштабного сбоя в управлении воздушным движением — BBC

Неисправность возникла во время модернизации сети связи, когда медный кабель заменяли на оптоволоконный. Из-за сбоя маршрутизатора перегрузилась часть системы обмена данными между авиадиспетчерами и самолетами, что привело к перебоям в авиасообщении.

Министр транспорта Шон Даффи заявил, что общенациональная остановка авиасообщения в США, повлекшая за собой отмену тысяч рейсов, была вызвана проблемой, возникшей после проведения работ по модернизации медного кабеля.

Даффи заявил на пресс-конференции, что правительство США пытается выяснить, была ли проблема вызвана «некомпетентностью» компании, проводившей модернизацию, или неисправным оборудованием.

Правительство США не считает, что это произошло в результате кибератаки, хотя расследование все еще продолжается, сказал Даффи.

По его словам, техническое обслуживание для перехода с медного провода на оптоволокно проводилось подрядчиком под названием L3Harris, компанией-поставщиком технологий.

Он добавил, что в США в настоящее время «невероятно старая телекоммуникационная система».

«Это был настолько старый провод, что его перестали поставлять», — сказал он.

Министр транспорта пояснил, что маршрутизатор, с которым проводились работы, начал перегружать другие системы управления воздушным движением и создавал проблемы со связью с самолетами, что вынудило правительство США закрыть воздушное пространство из соображений безопасности.

Брайан Бедфорд, возглавляющий Федеральное управление гражданской авиации (FAA), заявил на той же пресс-конференции: «Мы не видим никаких доказательств чего-либо зловещего и никаких доказательств чего-либо, связанного с искусственным интеллектом».

Остановка авиасообщения, произошедшая вчера, стала самым длительным подобным инцидентом со времён терактов в США 11 сентября 2001 года, и ожидается, что перебои в авиасообщении продлятся в течение нескольких дней.

Об этом сообщает BBC.

Сбои в авиасообщении с США повлияли на работу аэропортов Европы и Азии.

Канада предложила США помощь в связи с приостановкой рейсов.

Всего США отменили более 3700 рейсов после сбоя в работе авиасистемы.

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