В США двухпартийная группа законодателей представила законопроект Epstein Wall Street Records Act, предусматривающий проверку финансовых компаний и руководителей, связанных с Джеффри Эпштейном. Инициативу возглавили сенатор-демократ Элизабет Уоррен и член Палаты представителей Роберт Гарсия; ее также поддержал республиканец Томас Мэсси, сообщает The Guardian.

Полномочия регуляторов

В случае принятия закон обяжет регуляторов, в частности Федеральную резервную систему и Комиссию по ценным бумагам и биржам США, расследовать возможные нарушения банковского, инвестиционного законодательства или норм о незаконном финансировании со стороны компаний и должностных лиц, связанных с Эпштейном.

Регуляторы также должны будут обнародовать документы об Эпштейне и его соратниках, передавать Министерству юстиции США информацию о возможных уголовных нарушениях, а также налагать штрафы или запрещать нарушителям работать в финансовом секторе страны.

Уоррен заявила, что Конгресс должен обеспечить прозрачность и подотчетность крупных банков и их руководителей, которые, по ее словам, способствовали преступлениям Эпштейна. Джеффри Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году, ожидая суда по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Критика Barclays

Объявление законопроекта прозвучало на фоне критики Уоррен в адрес британского банка Barclays из-за ответа на ее запрос о бывшем генеральном директоре Джесе Стейли и его связях с Эпштейном.

Стейли покинул должность в Barclays в ноябре 2021 года после начала расследования британских регуляторов относительно характера его отношений с Эпштейном. Управление по финансовому надзору Великобритании пришло к выводу, что их отношения выходили за рамки профессиональных. В 2023 году Стейли запретили работать в финансовом секторе Великобритании за преуменьшение этих связей; он не смог обжаловать это решение в суде.

В июле Уоррен и группа демократов Палаты представителей обратились к председателю Barclays Найджелу Хиггинсу с вопросами о проверке Стейли перед его назначением в 2015 году. В ответе банк указал, что Стейли скрыл информацию о своих действиях и характере отношений с Эпштейном, а новые сведения стали публичными уже после его отставки. Barclays отказался от комментариев по поводу новой критики сенатора.

Читай нас в