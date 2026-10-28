Федеральный судья Дэвид Картер в Лос-Анджелесе, США, рассмотрел иск Министерства юстиции США, которое просит запретить Калифорнии подсчитывать почтовые бюллетени более 20 тысяч зарегистрированных избирателей. Администрация президента Дональда Трампа утверждает, что эти люди, вероятно, не являются гражданами США. После трехчасового слушания судья не принял решения и сообщил, что объявит его в среду, сообщает Korea Herald.

Требование Министерства юстиции

Иск подали 15 октября — за несколько недель до промежуточных выборов 3 ноября. Министерство юстиции просит выдать временный судебный запрет, который не позволит должностным лицам Калифорнии подсчитывать бюллетени избирателей, отмеченных ведомством в своем списке.

В то же время министерство не уточнило, сколько из более чем 20 тысяч отмеченных им людей уже подали почтовые бюллетени. Апелляционный суд ранее отклонил экстренное ходатайство ведомства, в котором оно просило временно запретить Калифорнии считать бюллетени еще до решения судьи Картера.

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Конституция США возлагает проведение выборов на отдельные штаты, хотя федеральные власти имеют определенные надзорные полномочия. Калифорния является самым населенным штатом страны и имеет 52 места в Палате представителей — больше, чем любой другой штат.

Позиция Калифорнии

Представительница Калифорнии Энн Беллоуз заявила в суде, что штат располагает надежными механизмами защиты от голосования неграждан. По ее словам, утверждения Министерства юстиции основаны на неясных методах работы с базами данных, а выполнение требования может лишить права голоса избирателей, которые законно имеют на него право.

Юрист Министерства юстиции Билал Эссайли ответил, что федеральное правительство обратилось с узким требованием для обеспечения честности выборов. Администрация Трампа также пыталась вмешаться в избирательные процессы на Аляске и в штате Вашингтон. В штате Вашингтон Министерство юстиции попросило не учитывать бюллетени 400 избирателей, которые, по его данным, могут не быть гражданами США.

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