Министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений еще пяти гражданам Канады по делам, связанным с нарушением правил голосования. Речь идет о канадцах, проживающих в Соединенных Штатах, преимущественно имеющих статус законных постоянных жителей.

Как сообщает CBC, новые дела были объявлены офисами федеральных прокуроров США в Миссури, Теннесси, Северной Каролине и Висконсине в четверг и пятницу. По данным Минюста США, обвиняемым от 58 до 68 лет.

В чем состоят обвинения

Американские власти утверждают, что фигуранты либо ложно заявляли о наличии гражданства США для участия в голосовании, либо незаконно голосовали на выборах в прошлом. Это обвинения, а не установленные судом факты.

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Прокурор Среднего округа Северной Каролины Дэн Бишоп заявил, что право голоса является фундаментальным правом американских граждан. Он добавил, что люди, нарушающие избирательное законодательство, в том числе неграждане, которые регистрируются и голосуют, будут расследованы и привлечены к ответственности.

Не менее 20 дел с начала года

По подсчетам CBC, в этом году в рамках федеральных расследований по вопросам добросовестности выборов в США не менее 20 канадцев уже были обвинены или получили приговоры. Большинство обвинений было предъявлено с прошлого месяца, хотя предполагаемые нарушения, по утверждению властей, обычно относятся к нескольким предыдущим годам.

Американские чиновники также сообщали о подобных обвинениях против граждан Австралии, Колумбии, Кубы, Ямайки и Великобритании. Исполнительный директор беспартийного Center for Election Innovation and Research Дэвид Беккер заявил, что случаи голосования неграждан в США являются единичными и не повлияли на результаты выборов.

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