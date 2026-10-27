В США система электронной подачи документов Федеральной избирательной комиссии (FEC) стала недоступной. По данным Channel NewsAsia, ссылающегося на Reuters, это произошло на фоне попытки неустановленного хакера проникнуть в системы комиссии. Reuters узнало о попытке взлома из электронного письма.

Работа системы

В FEC заявили, что система электронной подачи документов в настоящее время не работает, а IT-специалисты ведомства работают над восстановлением сервиса. При этом комиссия отказалась от дальнейших комментариев.

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Время сбоя

В статусном сообщении FEC указали, что система подачи документов была недоступна примерно с 22:00 по восточному времени США в понедельник — это 02:00 по Гринвичу во вторник. Согласно письму, из-за инцидента комиссия временно отключила веб-сервисы, доступные извне. Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и ФБР не ответили сразу на запросы Reuters о комментарии.

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