В США в пятницу отменили или задержали более 15 тысяч авиарейсов. Еще около трех тысяч рейсов могли столкнуться с нарушениями в субботу, несмотря на отмену общенационального запрета на взлеты. Сбои в американском авиасообщении частично затронули и европейские аэропорты.

Как сообщает Polsat News, три рейса PLL LOT из США в Варшаву вылетели с опозданием. По словам представителя перевозчика Кшиштофа Мочульского, задержки составили от нескольких минут до более чем четырех часов. Он также предупредил, что это может сказаться на рейсах из Варшавы в Лос-Анджелес и Бангкок.

Отмена рейсов в Европе

Евроконтроль сообщил, что авиасообщение с США и из США в Европе постепенно возвращается к норме. В то же время в аэропорту Хитроу часть рейсов в Соединенные Штаты отменили или задержали. Ограничения затронули, в частности, рейсы British Airways, American Airlines и United Airlines.

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Во Франкфурте-на-Майне отменили четыре запланированных на субботу рейса в США, поскольку самолеты для этих маршрутов не смогли вылететь из Соединенных Штатов накануне. Три самолета после вылета из Франкфурта развернули обратно в Германию. В Мюнхене отменили четыре из 20 запланированных рейсов в США.

Причина сбоев в США

Федеральное авиационное управление США в пятницу ввело ground stop — полный запрет на взлеты для всех самолетов в стране. Ограничения отменили через четыре с половиной часа, в 2:16 субботы по польскому времени.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что причиной стала неисправность устаревшей аналоговой системы связи, в частности коммуникационного оборудования, коммутаторов и маршрутизаторов, перегруженных данными. Авиакомпании United Airlines, Delta и American Airlines предупредили, что восстановление обычного расписания займет все выходные.

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