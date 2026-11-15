В США в пятницу и субботу отменили или задержали более 25 тысяч авиарейсов из-за серьезного сбоя системы управления воздушным движением. В пятницу Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило все вылеты в стране, что привело к сбоям в работе аэропортов и оставило тысячи пассажиров в ожидании, сообщает RMF24.

Тысячи рейсов отменены или задержаны

По данным издания, в пятницу авиакомпании отменили или задержали более 15 тысяч рейсов, еще около 10 тысяч рейсов были отменены или задержаны в субботу. Причиной стала неисправность системы контроля воздушного движения, которая фактически парализовала авиасообщение.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил телеканалу ABC, что сбой произошел из-за перегрузки системы во время ее обновления. Работы проводила американская компания L3Harris, специализирующаяся на авиационных и оборонных технологиях.

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Чиновники отвергли версию о кибератаке

Даффи связал проблему с устаревшей инфраструктурой и заявил, что предыдущие администрации не провели необходимую модернизацию систем управления воздушным движением. Президент США Дональд Трамп также отверг предположения о возможной кибератаке, назвав причиной старение инфраструктуры.

Глава Министерства внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что сбой не связан с недавней глобальной неисправностью сервисов Microsoft. Даффи отдельно отметил, что новая система искусственного интеллекта, помогающая в управлении воздушным движением, также не была причиной проблем. Министр ожидал нормализации ситуации в течение дня, при этом полное восстановление работы системы должно было завершиться в понедельник.

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