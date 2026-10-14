Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала правило, сокращающее срок обжалования решения о прекращении статуса беженца с 30 до 10 дней. Документ должен вступить в силу в среду и был опубликован без формальной процедуры предварительного уведомления и сбора комментариев, сообщает The Hill.

Пересмотр статуса беженцев

Нововведение ввели после того, как администрация Трампа в ноябре распорядилась пересмотреть дела всех беженцев, допущенных в США во время президентства Джо Байдена. Министерство внутренней безопасности США указало в правиле, что прежняя политика проверок якобы отдавала приоритет скорости, а не качеству собеседований.

Ведомство утверждает, что часть вопросов для установления соответствия заявителей критериям статуса беженца не задавалась. По оценке министерства, это могло повысить риск допуска людей, не соответствовавших требованиям программы.

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Статус беженца может быть отменен только в случае установления того, что человек не соответствовал критериям программы до въезда в США. Беженцы проходят несколько этапов проверок и собеседований и часто годами ожидают в лагерях до допуска в страну.

Реакция организаций

Президент и генеральный директор Global Refuge Криш О’Мара Виньяраджа заявила, что десятидневного срока недостаточно, чтобы найти адвоката, перевести документы или получить записи из страны, которую человек покинул из-за конфликта или преследований. По ее словам, некоторые беженцы могут не получить уведомление до истечения отведенного времени.

Наоми Стайнберг из HIAS заявила, что новая политика подрывает принцип постоянной защиты, который предусматривает переселение беженцев. Президент AfghanEvac Шон ВанДайвер назвал сокращенный срок особенно опасным для афганцев, прибывших в США в период вывода американских войск из Афганистана и после него. По его данным, в 2022–2025 годах в Соединенные Штаты прибыли около 30 тысяч афганских беженцев.

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