В США произошел сбой в NSA Net — закрытой сети, которую Агентство национальной безопасности использует для обмена секретной информацией между сотрудниками. О проблеме 17 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве. По предварительным данным собеседников журналистов, признаков кибератаки нет, однако причины сбоя пока не установлены.

О проблемах в работе сверхсекретной сети NSA Net стало известно днём 17 ноября. По информации CNN, журналисты пообщались с шестью собеседниками в американском правительстве, которые подтвердили факт сбоя. NSA Net — это закрытая внутренняя сеть Агентства национальной безопасности США (NSA). Её используют для связи между сотрудниками ведомства и обмена информацией, имеющей наивысший уровень секретности. Через эту систему сотрудники американских спецслужб могут передавать данные, доступ к которым ограничен.

По словам источников CNN, сбой возник внезапно. В то же время собеседники издания не уточнили, какие именно функции сети перестали работать и насколько серьезны проблемы. Также пока неизвестно, когда именно произошел сбой и удалось ли полностью восстановить работу системы. Отдельно источники подчеркнули, что на данный момент нет признаков кибератаки. То есть, по предварительной информации, проблемы не связывают с внешним вмешательством в работу сети. Однако окончательную причину неисправности пока не назвали.

Из-за закрытого характера NSA Net проверить её работу с помощью обычных сервисов мониторинга невозможно. В частности, платформа Down Detector не отображает состояние этой сети и не может подтвердить масштабы сбоя. В то же время 17 ноября сервис фиксировал жалобы на работу других крупных компаний. Среди них — финансовая компания Charles Schwab и международная сеть отелей Marriott. Также пользователи чаще сообщали о проблемах с Google. При этом заметного роста жалоб на работу Microsoft не зафиксировали.

Однако эти сообщения не связаны с подтвержденным сбоем в NSA Net. На данный момент нет информации, указывающей на общую причину сбоев в работе американской секретной сети и коммерческих сервисов. Таким образом, известно лишь о самом факте проблемы во внутренней системе связи Агентства национальной безопасности США. Её причины, продолжительность и влияние на работу ведомства пока остаются неизвестными. CNN продолжает выяснять подробности.

16 ноября 2026 года авиакомпания United Airlines сообщила о масштабном сбое систем, который повлиял на рейсы, запланированные к вылету. Об этом со ссылкой на заявление перевозчика сообщил CNBC.

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