В штате Южная Каролина, США, троим мужчинам предъявили обвинения по делу о сексуальных преступлениях и вуайеризме. Среди фигурантов — бывший жених конгрессвумен-республиканки Нэнси Мейс Патрик Брайант. Как сообщает The Guardian, Мейс ранее рассказывала об этом деле во время выступления в Палате представителей США.

Обвинения по делу

Джону Дугласу Осборну предъявили обвинения в нападении и нанесении побоев первой степени, а также по двум эпизодам преступного сексуального поведения третьей степени. Согласно заявлениям под присягой агентов правоохранительного органа штата, Осборн совершал сексуальные действия в отношении 23-летней женщины, которая была беспомощна и находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Брайанту и Эрику Бернарду Боумену предъявили обвинения в вуайеризме. По версии следствия, перед предполагаемым нападением мужчины обсуждали, кто из них его совершит, а также фотографировали и записывали событие на видео. Агенты заявили, что событие также было видно на записи системы видеонаблюдения в доме на острове Салливанс — пригороде Чарлстона.

Следователи отметили, что женщина упала в бассейн, а затем лежала без сознания на диване, прикрываясь подушкой. Другая женщина, случайно смотревшая трансляцию с камер, предположительно увидела происходящее, сделала фотографии и описала увиденное в дневнике. Предполагаемое нападение произошло в октябре 2018 года, когда Мейс и Брайант еще не были помолвлены.

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Боумену также вменяют воспрепятствование правосудию. По утверждению агентов, он сбросил до заводских настроек телефон, который, как он знал, следователи искали на основании ордера, а также опубликовал в X имя и видео потерпевшей от преступления сексуального характера.

Выступление Нэнси Мейс

В феврале 2025 года Мейс почти час выступала в Палате представителей, назвав мужчин и рассказав о фотографиях и видео, которые, по ее словам, она нашла в телефоне Брайанта во время их отношений. Она заявила, что случайно обнаружила тяжкие преступления против женщин, в том числе изнасилования, фотографии и видео без согласия, а также эксплуатацию женщин и несовершеннолетних девушек.

Ранее Брайант полностью отрицал обвинения и заявил Associated Press, что будет сотрудничать во всех необходимых юридических процедурах, чтобы очистить свое имя. Правоохранительный орган штата не уточнил, продолжается ли расследование в отношении кого-либо из фигурантов.

После предъявления обвинений Мейс опубликовала заявление о 25 законопроектах, которые, по ее словам, должны усилить защиту потерпевших от сексуального насилия, домогательств или дискриминации.

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