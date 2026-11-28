В США, в Сан-Антонио, после матча НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» болельщик толкнул игрока «Лейкерс» Луку Дончича. Инцидент произошёл после финальной сирены, когда баскетболист покидал площадку в Frost Bank Center. Охрана сразу вмешалась, сообщает Interia Sport.

Инцидент после финальной сирены

По данным издания, одна из зрительниц что-то крикнула Дончичу, после чего он бросил в её сторону белую повязку на голову. Позже баскетболист вернулся, чтобы забрать её, поскольку услышал, что женщина не хочет оставлять повязку себе. В этот момент мужчина, находившийся рядом с ней, толкнул игрока.

Дончич объяснил, что отдаёт свою повязку почти после каждого матча. После инцидента он передал её другому человеку.

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Результат матча

«Сан-Антонио» победил «Лос-Анджелес» со счётом 99:96. «Лейкерс» выиграли первые две четверти, однако «Спёрс» переломили ход игры в третьей, которую завершили с преимуществом 30:14.

Самым результативным в составе «Спёрс» стал Стефон Касл с 26 очками. Виктор Вембаньяма набрал 25 очков и сделал 16 подборов. Дончич завершил матч с 31 очком, шестью подборами и восемью передачами. Поражение лишило «Лейкерс» участия в NBA Cup, тогда как «Спёрс» вышли в стадию плей-офф, где сыграют против «Даллас Маверикс».

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