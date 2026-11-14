С начала 2026 года в США от кори умерли 10 человек. В 45 штатах подтвердили 5412 случаев инфекции — на 230 больше, чем в предыдущем еженедельном отчете. Об этом со ссылкой на данные американских органов здравоохранения и ABC News сообщает Polsat News.

Где были зафиксированы смерти

Семь человек умерли в Пенсильвании, двое — в Висконсине, еще одна смерть зафиксирована в штате Нью-Йорк. Медицинские службы Висконсина в пятницу сообщили о втором смертельном случае в штате, а санитарные органы Пенсильвании — еще об одной смерти.

Для сравнения, в 2000–2024 годах среднее ежегодное количество случаев кори в США составляло 180. В 2026 году также зарегистрировали около 2,2 тысячи случаев заболевания среди взрослых, тогда как в прошлом году их было 674. По данным CDC, среди взрослых болезнь протекает тяжелее, а уровень госпитализаций в этой группе составляет примерно 15%.

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Снижение уровня вакцинации

Доля детей дошкольного возраста в США, привитых от кори, снизилась с 95% в 2019 году до 92% в 2026-м. Для формирования коллективного иммунитета обычно необходим охват вакцинацией на уровне 95%. Примерно 300 тысяч детей, которые в этом году начали дошкольное образование, не получили прививку.

Вакцину MMR против кори, паротита и краснухи вводят в двух дозах: первую в возрасте 12–15 месяцев, вторую — в 4–6 лет. Полный курс, как отмечает издание, на 97% эффективен в предотвращении инфекции и существенно снижает риск тяжелого течения болезни.

Риски осложнений

Согласно данным, приведенным ABC News, один больной человек может заразить до 90% непривитых людей из своего окружения. Вирус способен сохраняться в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как инфицированный человек покинул помещение. Среди непривитых госпитализация требуется каждому пятому больному, а у каждого двадцатого ребенка развивается пневмония.

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