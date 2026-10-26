В США в преддверии промежуточных выборов 3 ноября растет число политических рекламных объявлений, созданных хотя бы частично с помощью искусственного интеллекта. Как сообщает NDTV World, Wesleyan Media Project выявил 220 таких объявлений по всей стране, большинство из которых финансировали кандидаты-республиканцы или связанные с ними группы.

По оценке проекта, расходы на эту рекламу превысили 137 млн долларов. Для сравнения, в течение избирательного цикла 2024 года исследователи зафиксировали менее 50 тыс. долларов расходов на политическую рекламу, созданную с помощью ИИ.

27% объявлений имеют маркировку об ИИ

По данным Wesleyan Media Project, 81% выявленных объявлений с использованием ИИ финансировали кандидаты или организации республиканцев, 12% — демократы, а остальные — независимые кандидаты или группы. Содиректор проекта Эрика Франклин Фаулер заявила, что ИИ в этом году активно используется в кампаниях к промежуточным выборам 2026 года.

Лишь 27% таких объявлений содержали маркировку об использовании искусственного интеллекта. Исследователи отметили, что их подсчет, вероятно, не является полным, поскольку не всегда возможно окончательно установить применение ИИ при создании рекламы. На федеральном уровне США нет требования маркировать политические объявления, созданные с применением ИИ, хотя отдельные штаты ввели ограничения или требования по раскрытию такой информации.

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Примеры синтетических видео

Одним из примеров стал ролик против кандидата-демократа в Сенат Абдула Эль-Сайеда. В видео кандидат был изображен за настольной игрой с людьми в куфиях, также использовалась вымышленная семейная фотография. За роликом стоял политический комитет Front Line Action, связанный с сенатором-республиканцем Тедом Крузом. По данным Федеральной избирательной комиссии, комитет потратил более 92 тыс. долларов на рекламу против Эль-Сайеда. Видео содержало маркировку о том, что оно было полностью или частично создано с помощью ИИ.

Сенатор-демократ Джон Оссофф в прошлом месяце потребовал удалить другой ролик без такой маркировки, в котором его изображали в салоне красоты. Он заявил, что использование дипфейков для создания политической рекламы глубоко тревожит и может разрушать правду в политических дебатах.

В то же время Центр технологической политики Нью-Йоркского университета в своем исследовании предположил, что такая реклама, вероятно, эффективнее для мобилизации избирателей или сбора средств, чем для влияния на выбор кандидата. Согласно опросу некоммерческого фонда AAPC Foundation, 73% респондентов считают неприемлемым использование ИИ для создания изображений или видео в политической рекламе, а 95% — создание видео, в котором оппонент говорит то, чего на самом деле не говорил.

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