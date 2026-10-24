В США некоторые граждане Сальвадора, имеющие статус временной защиты TPS, заявили о приостановке пенсионных выплат Social Security. Они получили письма от Администрации социального обеспечения США (SSA), в которых причиной названо отсутствие законного присутствия в стране, сообщает The Rio Times.

О таких случаях в сентябре и октябре сообщали Telemundo и Univision. Адвокат Кристина Паоли рассказала Telemundo 44, что некоторые ее клиенты получили уведомления о невозможности выплачивать пособия с сентября 2026 года. По ее словам, в письмах получателей просили связаться с SSA в течение 10 дней, а на обжалование решения отводилось 60 дней.

Выплата, которую попросили вернуть

69-летний Хуан Серен, сальвадорец со статусом TPS, рассказал Univision в Лос-Анджелесе, что работал и платил налоги в США с 1990 года. По его словам, SSA сообщила об остановке его пенсионных выплат. Семья Серена заявила, что письмо также содержало просьбу вернуть октябрьскую выплату.

Серен также сообщил телеканалу, что ему сказали о возможной отмене его медицинского покрытия. В то же время в публикациях не уточняется, какой именно программы это касается и было ли покрытие фактически прекращено.

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Адвокат Алекс Гальвес заявил Univision, что отказ в выплатах из-за того, что TPS формально не продлили, противоречит информации, опубликованной на сайте USCIS. Он посоветовал людям, которых затронули такие письма, обращаться за юридической помощью, связываться с членами Конгресса и рассматривать возможность исков в федеральный суд.

Статус TPS после сентября

Последнее официальное продление TPS для граждан Сальвадора, опубликованное в Федеральном реестре 17 января 2025 года, действовало с 10 марта 2025 года до 9 сентября 2026 года. В то же время 9 сентября представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что сальвадорцы, охваченные TPS, сохраняют защиту до нового объявления ведомства.

Закон США запрещает ежемесячные выплаты негражданам в месяцы, когда у них нет законного присутствия в стране. SSA не предоставила объяснений по поводу писем, а число людей, получивших их, неизвестно. По оценке Los Angeles Times en Español, статус TPS имеют около 170 тысяч граждан Сальвадора.

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