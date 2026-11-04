В США в частях штатов Индиана и Кентукки закрылись первые избирательные участки на промежуточных выборах. Голосование завершилось в 18:00 по восточному времени в районах этих штатов, работающих в этом часовом поясе. После этого начались вечерний подсчет голосов и публикация результатов.

Подсчет голосов начался

Как сообщает Anadolu Agency, в частях Индианы и Кентукки, относящихся к Центральному часовому поясу, голосование продолжалось. Избирательные участки также оставались открытыми в большинстве других штатов страны.

Некоторые бюллетени, поданные досрочно, и бюллетени, отправленные по почте, начали подсчитывать еще до закрытия участков. В то же время избирательные должностные лица должны были начать публикацию первых результатов после завершения голосования в соответствующих округах.

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За какие должности голосуют американцы

Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов, губернаторов в 36 штатах, а также должностных лиц штатов и местного уровня.

До дня голосования Республиканская партия контролировала обе палаты Конгресса. Демократы стремились получить контроль как минимум над одной из палат и ограничить возможности президента Дональда Трампа продвигать свою законодательную повестку.

Следующие избирательные участки должны были закрыться в 19:00 по восточному времени в Джорджии, Вирджинии, Южной Каролине и нескольких других штатах. В западных штатах голосование продолжалось до ночи.

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