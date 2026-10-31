В штатах Монтана и Северная Дакота в США палеонтологи нашли останки динозавра Infernogallus jamesi, который, по выводам исследователей, является первым известным динозавром со специализацией на питании плодами. Животное обитало около 66 млн лет назад в конце мелового периода. Об исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, сообщает The Express Tribune.

Клюв для мягкой пищи

Infernogallus jamesi был беззубым тероподом длиной примерно 1,5 метра и массой около 11,3 кг. Ученые описали его как животное с попугаеподобной головой и клювом, приспособленным к разминанию и измельчению мягкой растительной пищи, в частности плодов.

По словам ведущего автора исследования, палеонтолога Университета Стони-Брук Грега Фанстона, на плодоядный рацион указывают три особенности: строение челюстных мышц для движений вперед-назад, подвижный сустав, позволявший челюсти смещаться вперед, а также борозды и гребни на клюве. Подобные черты по отдельности встречаются у современных птиц и черепах, питающихся мягкой пищей, но не у одного современного животного одновременно.

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Обитатель формации Хелл-Крик

Название рода Infernogallus означает «адская курица». Оно отсылает к птицеподобному облику динозавра и формации Хелл-Крик, где были обнаружены его окаменелости. Эта геологическая формация простирается на территории Монтаны, Северной и Южной Дакоты, а также Вайоминга.

Динозавр жил в субтропической прибрежной пойме вместе с тираннозаврами, трицератопсами и анкилозаврами. Ископаемые останки включают почти полный скелет, а также отдельные кости челюсти и нёба. Перья на них не сохранились, однако исследователи считают, что животное было ими покрыто, учитывая окаменелости его близких родственников.

Ученые отметили, что появление цветковых растений в меловом периоде создало новый источник пищи для животных. Плодоядные животные также могут распространять семена, однако авторы работы подчеркнули, что для уверенного вывода о роли каенагнатидов в распространении крупных семян необходимы дополнительные доказательства.

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