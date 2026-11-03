Утром в польском Стшельно, в Куявско-Поморском воеводстве, произошло дорожное столкновение с участием грузовика, перевозившего химические вещества. Из-за этого в городе приостановили занятия в школах имени Михельсона и Далковского, а также в детских садах. Об этом сообщает RMF24.

Объезды в центре города

Власти города Стшельно сообщили об осложнениях движения в центральной части города. Для водителей определили объездные маршруты.

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Муниципалитет призвал жителей не собираться в центре, в частности возле круговых перекрестков, и не блокировать дороги. Людей также попросили не создавать дополнительных препятствий для движения.

Проезд для спасательных служб

В городской администрации попросили обеспечить свободный проезд спасательным службам, работающим в районе столкновения. Жителей призвали сохранять спокойствие.

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