В Стшельно приостановили занятия после столкновения с участием грузовика с химикатами — RMF24
Утром в польском Стшельно, в Куявско-Поморском воеводстве, произошло дорожное столкновение с участием грузовика, перевозившего химические вещества. Из-за этого в городе приостановили занятия в школах имени Михельсона и Далковского, а также в детских садах. Об этом сообщает RMF24.
Объезды в центре города
Власти города Стшельно сообщили об осложнениях движения в центральной части города. Для водителей определили объездные маршруты.
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Муниципалитет призвал жителей не собираться в центре, в частности возле круговых перекрестков, и не блокировать дороги. Людей также попросили не создавать дополнительных препятствий для движения.
Проезд для спасательных служб
В городской администрации попросили обеспечить свободный проезд спасательным службам, работающим в районе столкновения. Жителей призвали сохранять спокойствие.