В Эль-Генейне в Западном Дарфуре более 6500 военных и гражданских лиц содержатся в местах содержания под контролем военизированных Сил быстрого реагирования (RSF), заявила Суданская сеть врачей. По ее данным, там не хватает продовольствия, ухудшается состояние здоровья задержанных и растет число ежедневных смертей, сообщает Anadolu Agency.

Женщины и дети среди задержанных

Независимая медицинская группа сообщила, что получила достоверную информацию о содержании в Эль-Генейне более 6500 человек, среди которых 709 женщин и около 500 детей младше 18 лет. Речь, в частности, идет о бывшей штаб-квартире Миссии ООН и Африканского союза в Дарфуре (UNAMID), штабе 15-й пехотной дивизии и тюрьме Ардамата.

Сеть врачей призвала обеспечить всех задержанных безопасной питьевой водой, едой и медицинской помощью. Она также потребовала допустить в эти места независимые медицинские и гуманитарные организации, чтобы они могли оценить условия содержания.

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Призыв раскрыть судьбу задержанных

Организация призвала раскрыть информацию о местонахождении и судьбе заключенных, гарантировать им безопасность и защиту от пыток и жестокого обращения. Отдельно она подчеркнула необходимость особой защиты женщин и детей. RSF не предоставили комментариев по поводу этих утверждений.

По оценкам суданских властей и правозащитных групп, в местах содержания под контролем RSF находятся 19 800 человек, в том числе военные, гражданские лица, женщины и дети. В июне Судан передал Совету Безопасности ООН меморандум с призывом к срочному вмешательству из-за заявленных серьезных и систематических нарушений международного гуманитарного права в отношении гражданских лиц и военнопленных в Дарфуре.

Война между суданской армией и RSF продолжается с апреля 2023 года. Ее причиной стали разногласия по поводу интеграции военизированного формирования в состав вооруженных сил.

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