В районном суде Кирении сообщили, что записи бортового регистратора парома, затонувшего 30 августа, содержали упоминания о неисправностях генератора, выхлопной системы и рулевого управления. Об этом во время слушаний по делу девяти задержанных после катастрофы заявил представитель полиции, сообщает Cyprus Mail.

Записи бортового регистратора

По данным Yeniduzen, представитель полиции рассказал суду о разговорах, зафиксированных регистратором. В одном из них первый помощник капитана, входящий в число девяти задержанных, сказал, что судно нуждается в полном капитальном ремонте.

Также в записях упоминается, что во время предыдущего рейса из-за проблемы с рулевым управлением паром едва не столкнулся с другим судном. Кроме того, регистратор содержал разговор о том, что другой капитан ранее попал на этом судне в аварию в городе Юмурталык в турецкой провинции Адана. Личность этого капитана, по словам представителя полиции, установлена.

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Срок содержания под стражей

Поднятые из воды части парома сейчас изучают морские инженеры. Также начато расследование действий механика, который, по словам представителя полиции, мог знать обо всех неисправностях судна. В настоящее время механик не имеет статуса подозреваемого.

Суд продлил содержание под стражей на семь дней всем девяти задержанным: капитану Мустафе Озу, семи другим членам экипажа и директору компании-оператора Filo Denizcilik. Следующее слушание должно состояться 23 октября.

Паром отправился из нового порта Кирении в турецкий Ташуджу с 259 пассажирами и восемью членами экипажа на борту. После инцидента подтверждена гибель 27 человек, а трехлетняя пассажирка Анни Асель Хилялоглу до сих пор считается пропавшей без вести. Перед заседанием у здания суда собрались семьи погибших и пропавших без вести, требовавшие справедливости.

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