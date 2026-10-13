В супермаркете южнокорейского Инчхона в результате нападения с ножом пострадали восемь человек. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении, и выясняет мотив и обстоятельства происшествия, сообщает NDTV World.

Состояние пострадавших

По данным полиции, среди пострадавших — шесть женщин и двое мужчин. Южнокорейские СМИ сообщили, что одна женщина в возрасте около 20 лет находилась в состоянии остановки сердца.

Свидетель, на которого ссылается агентство Yonhap, рассказал, что у нападавшего были ножи, привязанные к обеим рукам. По его словам, мужчина перемещался по нескольким этажам торгового комплекса и нападал на людей, пока очевидцы не обезвредили его и не передали правоохранителям.

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Расследование нападения

Южнокорейские СМИ описали подозреваемого как мужчину старше 60 лет, носившего электронный браслет для мониторинга. Полиция расследует мотив и обстоятельства нападения.

Инчхон расположен к западу от Сеула и входит в более широкую столичную агломерацию. В городе находится главный аэропорт Южной Кореи.

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