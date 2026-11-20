В США в свидетельстве о смерти британского актера Патрика Стюарта указали остановку кровообращения и дыхания, а также нейрокогнитивное расстройство, связанное с тельцами Леви. Актер, известный ролью капитана Жана-Люка Пикара во франшизе «Звездный путь» и профессора Чарльза Ксавьера в фильмах серии «Люди Икс», умер 28 октября в возрасте 86 лет.

Данные из свидетельства о смерти

Как сообщает RMF24, американский портал TMZ получил официальные документы, в которых указаны причины смерти Стюарта. Семья ранее сообщала, что актер страдал болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

3 ноября останки актера подвергли щелочному гидролизу, также известному как водная кремация. При этом методе вместо традиционного сжигания для разложения тела используют воду, высокую температуру и химические вещества.

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Сообщение семьи

Близкие Стюарта сообщили о его смерти 29 октября на официальной странице актера в социальных сетях. По их словам, он умер в окружении семьи и друзей; рядом были живая музыка, молитвы, слезы и смех.

По информации E! News, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе под присмотром жены Санни Озелл. Его представительница Келли Буш Новак сообщала, что течение болезни было коротким, но болезненным. После известия о смерти актера дань уважения ему выразили, в частности, Иэн Маккеллен, Сет Макфарлейн, Гейтс Макфадден и Хью Джекман.

Деменция с тельцами Леви

Деменция с тельцами Леви — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, связанное с накоплением аномальных белковых отложений в нервных клетках. Оно может вызывать нарушения памяти, мышления и концентрации, проблемы с движением, расстройства сна и зрительные галлюцинации. Симптомы заболевания могут быть похожи на проявления болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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