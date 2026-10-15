На Тайване четыре государственные компании по управлению активами договорились объединиться в одну структуру, чтобы укрепить свои позиции на рынке. First Securities Investment Trust станет правопреемником в сделке, а Mega International Investment Trust, Taiwan Cooperative Securities Investment Trust и Hua Nan Investment Trust присоединятся к ней посредством обмена акциями, сообщает Taipei Times.

Министр финансов Тайваня Чжуан Цуй-юнь заявила парламентскому комитету по финансам, что все четыре компании уже договорились о слиянии и достигли соглашения с сотрудниками. Однако сделка еще требует одобрения советов директоров каждой из компаний. Местные СМИ сообщали, что заседания советов могут состояться 22 октября.

Распределение мест в руководстве

Согласно предложенной структуре управления, First Securities получит четыре места в совете директоров и два места в надзорном органе. Mega International будет иметь по одному представителю в каждом из этих органов, тогда как Taiwan Cooperative и Hua Nan получат по одному месту в совете директоров.

Чжуан отметила, что процесс проходит в соответствии с действующими законами и правилами. Министерство финансов не должно утверждать дату проведения заседаний советов директоров.

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Конкуренция на рынке ETF

После объединения новая компания будет управлять 377 фондами с совокупными активами на 385 млрд новых тайваньских долларов, или примерно 12 млрд долларов США. По словам министра, это сделает ее 12-й по величине компанией по управлению активами на Тайване.

Слияние происходит на фоне стремительного развития тайваньского рынка биржевых инвестиционных фондов (ETF) и усиления конкуренции между компаниями по управлению активами. При этом новая структура все равно будет существенно уступать лидерам рынка: активы ETF Yuanta/P-shares Taiwan Top 50, которым управляет Yuanta Securities Investment Trust, составляют около 2,5 трлн новых тайваньских долларов.

Депутаты предостерегли, что само по себе объединение не гарантирует улучшения инвестиционных результатов или прибыльности. Чжуан назвала консолидацию первым шагом и подчеркнула необходимость усилить бизнес-стратегию, ресурсную базу и сети дистрибуции. Профсоюз Hua Nan одобрил план трудоустройства персонала 5 октября после нескольких раундов переговоров.

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