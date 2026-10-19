На Тайване более 150 запросов о разморозке средств Министерства национальной обороны остаются нерассмотренными Комитетом Законодательного юаня по иностранным делам и национальной обороне. С начала новой парламентской сессии 29 сентября комитет не назначил заседание для их рассмотрения, а ни один из запросов не был одобрен, сообщает Taipei Times.

Исполнительный юань представил проект центрального бюджета на 2026 финансовый год в августе прошлого года. Законодательный юань, в котором преобладает оппозиция, принял его в третьем чтении 14 августа после рекордного 351 дня рассмотрения. Исполнительный юань получил утвержденный бюджет 17 сентября, а на следующий день президент обнародовал его указом.

Запчасти для Abrams

В письменном отчете для парламента армейское командование сообщило, что предложило более 1,35 млрд тайваньских долларов, или 41,75 млн долларов США, на закупку в США запасных частей для 108 танков M1A2T Abrams. Первые 38 танков, полученные в 2024 году, уже завершили двухлетний гарантийный период.

Армия планировала приобрести 17 видов запасных частей для технического обслуживания второго уровня — 916 единиц, 144 вида критически важных компонентов, в том числе механизмы отката, а также 86 видов военных резервов, включая газотурбинные двигатели AGT-1500. Всего речь идет о 247 видах и 1513 единицах. Командование заявило, что задержка закупки негативно повлияет на поддержание техники в рабочем состоянии.

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Риск задержки закупок

Оппозиционные депутаты также заморозили 10% бюджетных ассигнований на использование военными систем Taiwan Tactical Mission Network и Team Awareness Kit. Они сослались на опасения относительно ограничительных условий закупок и возможного дублирования существующих систем. Эти системы должны обеспечить общую оперативную картину для сухопутных войск и возможности децентрализованного командования и управления.

Армейское командование отметило, что до завершения финансового года остается чуть более двух месяцев, а парламентский график является плотным. Даже если средства разморозят, времени на завершение процедур закупки может не хватить.

Сопредседатель комитета от Демократической прогрессивной партии Ван Ичуань заявил, что график оперативных отчетов и предложений по разморозке бюджета на прошлой неделе обсудили и согласовали с министерствами и ведомствами. По его словам, заседания будут последовательно вноситься в повестку дня.

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