В Тбилиси, Грузия, ежедневно продолжаются протесты, несмотря на усиление давления властей на несогласных с их политикой, сообщает France 24. Акции стали менее масштабными, а деятелей оппозиции заключают в тюрьму.

Протесты после выборов

Два года назад десятки тысяч проевропейских протестующих вышли на улицы после парламентских выборов в октябре 2024 года, результаты которых они оспаривали. Официально победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта».

Через несколько недель после голосования власти заявили о приостановке процесса вступления страны в Европейский Союз.

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Закон об иностранных агентах

В 2025 году правительство Грузии приняло более жёсткую версию спорного закона об «иностранных агентах». Власти объясняли это необходимостью укрепить национальный суверенитет и обеспечить прозрачность деятельности неправительственных организаций.

По данным France 24, закон, смоделированный по российскому законодательству, существенно ограничивает доступ к международному финансированию и расширяет контроль властей над гражданским обществом. В то же время, согласно последним опросам, более 70% грузин хотят вступления страны в ЕС.

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