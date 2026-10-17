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Новости Мир

В давке на фестивале в Калькутте погибли не менее 17 человек — Anadolu Agency

UA.NEWS 17 Октября 2026 21:23
В давке на фестивале в Калькутте погибли не менее 17 человек — Anadolu Agency

По меньшей мере 17 человек погибли в давке во время индуистского фестиваля Дурга-пуджа в северной части Калькутты, штат Западная Бенгалия. Еще 25 человек получили ранения. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Давка произошла вечером

Инцидент произошел в пандале — временном павильоне, где устанавливают статуи богини Дурги. По данным полиции, давка возникла вечером из-за значительного скопления посетителей, переходивших между пандалами, на фоне дождя.

Все пострадавшие были спасены и доставлены в больницу, отметили в полиции. Число раненых сообщил главный министр Западной Бенгалии Сувенду Адхикари.

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Реакция индийских властей

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал трагедию печальной и выразил соболезнования семьям погибших. Он также пожелал раненым скорейшего выздоровления и заявил, что правительство Западной Бенгалии оказывает помощь пострадавшим семьям.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах сообщил, что администрация предоставляет раненым всю возможную медицинскую помощь.

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