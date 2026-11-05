У Трампа готовят кадровые перестановки после поражения республиканцев на выборах, — The Washington Sun

После промежуточных выборов в Конгресс США, по итогам которых республиканцы утратили контроль над обеими палатами, в администрации президента Дональда Трампа рассматривают возможность кадровых перестановок. Одним из потенциальных кандидатов на ключевую должность называют посла США в Индии Серджио Гора.

По информации издания, Гору могут предложить должность государственного секретаря США. Нынешний глава Госдепартамента Марко Рубио, в свою очередь, может покинуть администрацию, чтобы подготовиться к борьбе за президентское кресло в 2028 или 2032 году.

В то же время, по данным источников The Washington Sun, Серджио Гор был бы заинтересован и в другом повышении в рамках Госдепартамента. В частности, речь идет о должности заместителя государственного секретаря, которую сейчас занимает Кристофер Ландау.

Один из собеседников издания утверждает, что Ландау якобы говорил коллегам о намерении подать в отставку, если республиканцы проиграют промежуточные выборы. Однако сам чиновник опроверг эту информацию и заявил The Washington Sun, что не делал таких заявлений.

Серджио Гор также опроверг сообщения о своих возможных карьерных амбициях и отрицал, что претендует на пост госсекретаря или любую другую руководящую должность в Государственном департаменте.

«Это полная чепуха», — заявил он.

Гор подчеркнул, что Марко Рубио прекрасно справляется со своими обязанностями. Он назвал его «самым выдающимся государственным секретарем в истории» и «дорогим другом», с которым «с удовольствием работает каждый день в качестве посла США в Индии».

Об этом пишет The Washington Sun.

В США республиканские союзники и политические стратеги призвали президента Дональда Трампа изменить курс после того, как демократы получили контроль над Конгрессом на промежуточных выборах, а поддерживаемые им кандидаты проиграли в ключевых гонках.

В США президент Дональд Трамп после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах заявил о готовности искать взаимопонимание с демократами.

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