Канадские политики обвинили Трампа во вмешательстве в выборы в Конгресс, — Politico

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила ряд канадских политиков в попытках повлиять на промежуточные выборы в Соединённых Штатах. Обвинения изложило посольство США в Оттаве в информационном бюллетене, разосланном журналистам в среду.

В документе без подписи упоминаются министр промышленности Канады Мелани Жоли, премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд, депутат-либерал Энтони Гаусфазер, а также Бернадетт Джордан — бывшая министр от Либеральной партии, которая в настоящее время занимает должность генерального консула Канады в Бостоне.

В бюллетене утверждается, что канадские власти якобы игнорируют опасения Вашингтона относительно возможного вмешательства, хотя отдельные канадские чиновники открыто говорят о намерениях влиять на американскую политику.

«Правительство Канады отмахивается от опасений относительно возможного вмешательства в выборы в США, несмотря на то, что его министры и премьеры провинций открыто описывают планы влияния на американскую политику — как в официальных документах, так и во время публичных выступлений», — говорится в бюллетене.

Экономический советник Дональда Трампа Питер Наварро, занимающий должность старшего советника Белого дома по вопросам торговли и производства, также недавно предостерег канадцев от вмешательства в промежуточные выборы в США.

«Вы занимались лоббизмом в этой стране, и раньше у вас это получалось, поэтому вы думаете, что можете продолжать в том же духе», — заявил Наварро.

Премьер-министр Канады Марк Карни отверг обвинения во время пресс-конференции в среду. В тот же день премьер Онтарио Даг Форд также опроверг, что занимался каким-либо вмешательством в американские выборы.

Карни сообщил, что ранее в тот же день беседовал с Дональдом Трампом по широкому кругу вопросов, в частности по ситуации в Иране.

За несколько дней до этого лидеры также провели отдельный телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Ближний Восток и проблемные вопросы в торговых отношениях между двумя странами.

Недавно Марк Карни прокомментировал опасения американской стороны относительно возможного вмешательства. Во время митинга в Калгари, который состоялся накануне референдума в провинции Альберта о её отделении от Канады, премьер говорил о необходимости уменьшения экономической зависимости страны от США.

«Осторожно. Они могут подумать, что это вмешательство в выборы. Они там, внизу, немного уязвимы», — отметил Карни.

Таким образом, обвинения Вашингтона стали еще одним эпизодом напряженности в отношениях между США и Канадой на фоне споров о торговле, экономической зависимости и политическом влиянии.

Об этом сообщает Politico.

Россия развернула тайную онлайн-кампанию влияния накануне промежуточных выборов в Конгресс США. По данным американской разведки, цель операции — ослабить позиции кандидатов от Демократической и Республиканской партий, поддерживающих Украину, а также усилить недоверие американцев к государственным институтам.

Ведущие демократы в Конгрессе США заявили, что после засекреченного брифинга разведки узнали о кампании дезинформации, которую, по их словам, Российская Федерация — государство-агрессор — ведет против демократов, баллотирующихся на промежуточных выборах в следующем месяце.

Конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что будет вынуждена покинуть свою квартиру в Вашингтоне, США, из-за угроз, которые она получала после обыска, проведенного федеральными агентами.

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