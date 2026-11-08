В центре Москвы силовики задерживали молодых людей и заставляли их подписывать контракты на службу в армии

Вечером 7 ноября в центре Москвы российские силовики провели масштабный рейд в районе Китай-города. В ходе операции задержали несколько сотен человек, в том числе несовершеннолетних. Освобожденные задержанные и очевидцы сообщают о избиениях, угрозах, вручении повесток в военкоматы и предложениях подписать контракт с Министерством обороны РФ.

По словам очевидцев, к парку «Горка» подъехали более десяти автозаков. Полицейские задерживали людей непосредственно в парке, возле баров, на Чистых прудах, а также по дороге на концерт.

Одна из девушек рассказала, что её вместе с подругами задержали во время съёмки видео для TikTok.

По свидетельствам освобожденных, правоохранители в основном обращали внимание на молодых людей в неформальной одежде. Поводом для задержания могла стать даже шапка с британским флагом.

Люди, побывавшие в полицейских участках, рассказывают о жестоком обращении со стороны силовиков.

Один из подростков заявил, что его били в область единственной почки. Другой задержанный, 15-летний парень, рассказал, что полицейский толкнул его к стене и ударил после того, как он попросил показать рюкзак.

По словам юноши, рядом с ним избили еще одного задержанного настолько сильно, что у того началась рвота. При этом, как утверждает подросток, никакой медицинской помощи пострадавшему не оказали.

Молодые люди также жалуются, что во время задержания им запрещали пить воду и пользоваться туалетом.

Одна из девушек заявила, что силовики угрожали ей расправой за попытку заснять то, что происходило в автобусе.

«Разбить телефон вместе с лицом», – якобы пригрозили ей правоохранители.

Освобожденные из отдела полиции «Таганский» сообщили, что совершеннолетним задержанным вручали повестки в военкомат, в том числе студентам, имеющим отсрочку от призыва.

Один из мужчин рассказал, что непосредственно в автозаке всем задержанным в возрасте от 18 лет настойчиво предлагали подписать контракт с Министерством обороны РФ.

Согласился ли кто-то из задержанных на такое предложение, пока неизвестно.

По информации СМИ, по меньшей мере 17 несовершеннолетних получили административные протоколы за распитие алкоголя в общественных местах. Также правоохранители составляли протоколы за появление в нетрезвом состоянии и неповиновение полиции.

В Министерстве внутренних дел РФ назвали рейд «профилактическими мерами». Среди заявленных целей операции — борьба с распитием алкоголя в общественных местах.

В то же время, как отмечает «Новая газета Европа», подобные массовые задержания в районе Китай-города происходят ещё с лета.

Граждане России всё больше опасаются, что диктатор Владимир Путин в ближайшее время объявит всеобщую мобилизацию для продолжения войны против Украины.

Читай нас в