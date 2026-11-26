28 ноября в центре Вены установят символический гроб в память о жертвах Голодомора 1932–1933 годов. Акция призвана привлечь внимание к преступлениям советского режима и побудить Австрию официально признать Голодомор геноцидом украинского народа.

«Инсталляция призвана напомнить, что Голодомор был не следствием неурожая или природной катастрофы, а результатом целенаправленной политики советского режима», — отметили организаторы.

Акция состоится на одной из самых оживлённых улиц австрийской столицы — Кернтнерштрассе (Kärntner Straße), среди предрождественских витрин и праздничных приготовлений. По замыслу организаторов, символический гроб должен напомнить прохожим о миллионах украинцев, которых советский режим лишил жизни, используя голод как инструмент уничтожения.

В то же время активисты стремятся привлечь внимание к преступлениям, которые Россия продолжает совершать против украинского народа в ходе нынешней войны.

«Ракеты и дроны убивают украинцев, разрушают города, а удары по энергетической инфраструктуре оставляют миллионы людей без света и тепла. Методы меняются. Цель остается прежней», — подчеркнула глава Unlimited Democracy, советник уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Австрии Анна Паттерманн.

Организаторы напоминают, что в 2022 году Европейский парламент признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа, тогда как Австрия до сих пор не приняла аналогичного решения на национальном уровне.

Во время акции посетители также смогут присоединиться к международной адвокационной инициативе UNFORGOTTEN: Paper Shield, подписав обращение к австрийским институтам о защите украинских военнопленных, поиске пропавших без вести и возвращении депортированных украинских детей.

Акция пройдет 28 ноября с 14:30 до 18:00 по адресу Kärntner Straße 6 в Вене. Ее организуют Unlimited Democracy и Space for Ukraine при поддержке Ассоциации украинских организаций и Paneuropa Austria.

Об этом сообщили организаторы акции — украинские общественные организации Unlimited Democracy и Space for Ukraine.

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