В секторе Газа в Палестине условия для населения становятся всё более непригодными для жизни из-за масштабных военных операций Израиля, заявил глава департамента здравоохранения Агентства ООН для помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке Акихиро Сейта. Об этом The Japan Times сообщило по итогам его онлайн-интервью.

Дефицит медикаментов и болезни

По словам Сейты, в Газе сохраняется нехватка медицинских товаров из-за ограничений на их поставки. Санитарные условия также остаются крайне сложными, а среди населения распространяются кожные и другие инфекционные заболевания. Он сказал, что жизненная среда жителей разрушена.

Сейта отметил, что некоторые жители получили продовольственные пайки после соглашения о прекращении огня. В то же время жителям с низкими доходами по-прежнему не хватает еды, а недоедание остаётся проблемой. По данным повторного исследования UNRWA, у некоторых младенцев, пострадавших от недоедания во время голода в городе Газа в августе прошлого года, выявили задержки развития речи и ходьбы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Большинство жителей живёт в палатках

Масштабные операции израильской армии в Газе, по данным издания, начались в октябре 2023 года и привели к гибели более 74 тысяч человек. Восстановление палестинской территории идёт медленно, поскольку израильские войска, по сообщению источника, продолжают атаки и занимают значительную часть территории даже после соглашения о прекращении огня.

Как отмечает издание, израильские военные, вероятно, контролируют около 70% территории Газы. Около 2 миллионов её жителей были вынуждены жить на оставшихся 30% территории, преимущественно в палатках. Сейта также выразил обеспокоенность тем, что внимание международного сообщества сместилось с Газы на американо-израильские военные удары по Ирану, начавшиеся в конце февраля этого года.

Соединённые Штаты приостановили финансирование UNRWA, а агентство не входит в рамки мирного плана по Газе, подготовленного по инициативе президента США Дональда Трампа. Несмотря на это UNRWA продолжает оказывать помощь населению Газы.

Читай нас в