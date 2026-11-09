В Варшаве после стрельбы в Кракове усилили меры безопасности и устанавливают бетонные барьеры
В Варшаве усилили охрану общественных мест после массовой стрельбы в центре Кракова, в результате которой погибли шесть человек. В польскую столицу направили дополнительные подразделения полиции, правоохранители усилили патрулирование, а на подъездах к центральным улицам устанавливают блокпосты и бетонные заграждения.
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поручил городским службам установить защитные барьеры на подъездах к улицам, ведущим в Краковское Предгородие. В частности, бетонные заграждения устанавливаются со стороны улиц Свентокшиской, Медовой, Каровой и Королевской.
Из-за ограничений движения общественный транспорт вынужден курсировать по измененным маршрутам.
Кроме того, полиция увеличила количество патрулей в местах массового скопления людей. Особое внимание правоохранители уделяют Королевской дороге, Старому городу и районам с наиболее интенсивным пешеходным и автомобильным движением.
«В связи с трагическими событиями в Кракове я поручил городской охране и дежурным службам города проявлять особую бдительность, в частности в отношении видеонаблюдения, особенно в районе Королевского пути, Старого города и в местах скопления людей», — сообщил Рафал Тшасковский.
Мэр призвал жителей и гостей Варшавы сохранять спокойствие, получать информацию из проверенных источников и временно ограничить прогулки в наиболее оживленных районах города.
Усиленные меры безопасности будут действовать до выяснения причин и обстоятельств стрельбы в Кракове.
Об этом сообщает Polsat News.
В Польше скончался 24-летний мужчина, который 7 ноября открыл огонь по прохожим на Главной рыночной площади Кракова. В результате стрельбы погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Самого нападавшего правоохранители ранили во время задержания, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.
Напомним, в польском Кракове вооруженный мужчина убил шестерых человек на главной площади города. Полиция открыла огонь по нему и задержала нападавшего.
В Кракове, Польша, в результате стрельбы на рыночной площади погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Премьер-министр Дональд Туск после совещания с представителями служб и администрации заявил, что в стране 8 и 9 ноября будет объявлен национальный траур.
Во время операции по задержанию мужчины, причастного к смертельной стрельбе в польском Кракове, ранения получили двое полицейских. Момент задержания попал на видео, которое распространили польские СМИ.
Прокуратура Кракова в Польше планирует в воскресенье официально начать расследование нападения на Главной рыночной площади города и квалифицировать дело как деяние террористического характера.
24-летний Михал О., который 7 ноября устроил стрельбу в центре польского Кракова, ещё во время учёбы рисовал сцены жестокого насилия. Его бывшая одноклассница рассказала, что на рисунках мужчина изображал повешенных людей, а также себя с оружием во время нападения на школу.