Полиция задержала школьницу из варшавского района Воля после того, как она опубликовала в соцсетях угрозы совершить теракт. Правоохранители подозревают девушку в планировании нападения на учебное заведение.

По данным правоохранителей, девушка училась в одном из лицеев Варшавы. Она распространяла и демонстрировала в интернете материалы террористического содержания, заявляла о намерении совершить теракт с использованием взрывного устройства, а также публично одобряла террористические преступления.

На тревожные публикации обратили внимание ученики и преподаватели учебного заведения. Педагоги сообщили о ситуации в полицию.

Правоохранители проверили опубликованные в сети материалы и опросили свидетелей. На основании собранных доказательств несовершеннолетней предъявили обвинения по пяти эпизодам правонарушений. Теперь материалы дела передадут в семейный суд, который определит дальнейшие меры в отношении 15-летней девушки.

Полиция напомнила, что угрозы террористического характера, даже опубликованные в интернете, рассматриваются очень серьезно и могут привести к правовым последствиям.

Источник: RMF24

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