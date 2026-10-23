В Вене около 50 тысяч человек вышли на улицы, протестуя против сокращения расходов на образование и запланированного финансирования университетов. Демонстрацию организовал Австрийский национальный союз студентов.

Бюджет для университетов

Федеральное правительство Австрии объявило, что выделит университетам 16 млрд евро на 2028–2030 годы. В то же время, по оценке Конференции университетов, только для компенсации расходов, связанных с инфляцией, необходимо не менее 18 млрд евро.

Как сообщает Anadolu Agency, в федеральном правительстве считают эту сумму окончательной после договоренности, которой высокопоставленные чиновники достигли в субботу.

Акция в Вене

Протест начался в 15:00 возле главного корпуса Венского технического университета под лозунгом «Red Alert – #SaveTheUniversities!». По данным студенческого союза, к акции присоединились студенты и сотрудники венских университетов, а также представители академического сообщества из других федеральных земель.

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Профсоюз государственных служащих организовал транспорт для сотрудников университетов и врачей из университетских городов. Глава студенческого союза Виктория Кудрна заявила местным СМИ, что целью протеста было продемонстрировать сопротивление. В то же время она выразила надежду, что правительство еще может увеличить бюджет.

Опасения студентов

Австрийский национальный союз студентов предупредил, что сокращение финансирования может привести к сужению перечня образовательных программ, ослаблению студенческих сервисов и ухудшению условий труда.

Кудрна отметила, что студенты уже ощущают последствия. В Венском техническом университете, по ее словам, сократили часы работы библиотеки, а ректор Йенс Шнайдер еще в середине июня ввел превентивную заморозку новых объявлений о вакансиях.

Администрации университетов официально поддержали протесты, в частности предоставив студентам и сотрудникам возможность взять свободное время для участия в демонстрациях.

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