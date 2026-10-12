Во Вьетнаме активиста Тран Хиепа держат без связи — The Guardian

Во Вьетнаме австралийский активист за демократию Тран Хиеп, задержанный вьетнамскими властями по обвинениям в терроризме и подделке документов, более трёх недель не выходит на связь с женой. По данным The Guardian, его содержат в следственном изоляторе B34 в Хошимине в ожидании суда.

Жена активиста Хлоя Данг сообщила, что в последний раз слышала от него в середине сентября. Обеспокоенность возникла после того, как 18 сентября Хиеп не сел на самолёт из камбоджийской столицы Пномпеня, где встречался с правозащитниками. Почти две недели его местонахождение оставалось неизвестным, пока вьетнамские власти не подтвердили, что он находится под стражей.

Обвинения и задержание

Хиеп работает фрилансером в сфере ИТ и основал Австралийский альянс по борьбе с торговлей людьми. Его также обвиняют в членстве в продемократической организации Viet Tan, которую Вьетнам считает террористической. В то же время Human Rights Watch ранее характеризовала Viet Tan как оппозиционную политическую партию, законно действующую, в частности, в Австралии, но которую Ханой произвольно называет террористической.

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Согласно заявлению правительства Вьетнама, Хиеп был задержан при въезде в страну из Камбоджи вместе с правозащитником Нгуеном Дык Тхуаном, который также имеет норвежское гражданство. Также сообщалось о задержании третьего мужчины — Тхай Конг Чыонг Шона. Камбоджийские власти отвергли причастность к задержанию или содержанию трёх мужчин, заявив, что они были перехвачены на пограничном переходе Ми Куи Тай.

Призывы к расследованию

Данг, адвокат Хиепа Элисон Баттисон, Amnesty International, Human Rights Watch и другие группы считают, что вьетнамские власти могли похитить активиста в Камбодже и насильно доставить его во Вьетнам. Баттисон назвала это случаем транснациональных репрессий. Вьетнамские и камбоджийские власти отрицают эти утверждения.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии оказывает семье консульскую помощь, но не комментирует дело из-за требований конфиденциальности. Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что лично поднимала вопрос о Хиепе, однако будет осторожно высказываться публично. Правозащитники призывают австралийское правительство потребовать независимого расследования обстоятельств задержания.

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