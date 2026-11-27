В США в возрасте 91 года скончался известный кинопродюсер Джеральд Роберт Молен, который много лет сотрудничал с режиссером Стивеном Спилбергом. Он был одним из продюсеров оскароносной картины «Список Шиндлера», посвящённой спасению евреев во время Холокоста, а также участвовал в создании таких известных фильмов, как «Парк Юрского периода», «Капитан Крюк» и «Особое мнение».

Карьеру в Голливуде Молен начинал в качестве водителя грузовика, однако впоследствии получил премию «Оскар» и даже убедил самого Спилберга изменить возрастной рейтинг одного из его фильмов.

В своём посте Рэйчел Пуллан написала, что её двоюродный дедушка ушёл из жизни, чтобы воссоединиться со своей матерью и женой Пэт, которая ушла из жизни в январе 2024 года. Супруги прожили вместе почти 70 лет.

«Я так счастлива за него и в то же время мне очень грустно», — написала Пуллан.

Причину смерти кинематографиста семья не разглашает.

Женщина также вспомнила о профессиональном пути Молена, который начинал карьеру с работы на киностудии, а впоследствии стал одним из известных голливудских продюсеров.

«Дядя Джерри был человеком с высокими моральными принципами и безупречной порядочностью. Он начинал с работы с декорациями и вождения автомобилей на киностудии, а впоследствии дорос до должности продюсера», — написала Пуллан.

Как Джеральд Молен стал одним из продюсеров фильмов Спилберга

Джеральд Роберт Молен родился 6 января 1935 года в городе Грейт-Фолс, штат Монтана, США. Впоследствии его семья переехала в Северный Голливуд, где родители будущего продюсера открыли кафе недалеко от киностудии Republic Pictures.

Карьеру в киноиндустрии Молен начал в 1957 году. Сначала он работал водителем грузовика, перевозил мебель и декорации для съемочных площадок. Впоследствии перешел на киностудию Universal, где дослужился до руководителя транспортного отдела.

Сотрудничество Молена со Стивеном Спилбергом началось в 1985 году во время работы над фильмом «Цветы лиловых полей» — тогда он занимал должность руководителя производства. Позже Молен стал ответственным за организацию съемочного процесса исторической драмы «Пурпурный цвет». Через два года он уже работал ассоциированным продюсером фантастической комедии «Батарейки не прилагаются».

В 1988 году Молен стал сопродюсером фильма «Человек дождя» с Дастином Хоффманом и Томом Крузом. Картина получила четыре премии «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».

Какие известные фильмы продюсировал Джеральд Молен

Одним из важнейших в карьере кинематографиста стал 1993 год. Тогда на экраны вышли сразу две картины Спилберга, над которыми работал Молен, — фантастический приключенческий фильм «Парк Юрского периода» и историческая драма «Список Шиндлера».

За последнюю картину в 1994 году Молен вместе со Стивеном Спилбергом и Бранко Лустигом получил премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

В разные годы Молен занимал должность руководителя производства кинокомпании Спилберга Amblin Entertainment. К проектам, над которыми он работал на протяжении своей карьеры, относятся:

«Человек дождя» (1988);

«Дни грома» (1990);

«Капитан Крюк» (1991);

«Парк Юрского периода» (1993);

«Список Шиндлера» (1993);

«Флинтстоуны» (1994);

«Каспер» (1995);

«Смерч» (1996);

«Затерянный мир: Парк Юрского периода» (1997);

«Амистад» (1997);

«Другая сторона рая» (2001);

«Особое мнение» (2002);

«Мег: Монстр из глубин» (2018);

«Мег 2: Впадина» (2023).

Молен также появлялся перед камерой. В частности, в «Парке Юрского периода» он сыграл ветеринара доктора Хардинга, а в фильме «Поймай меня, если сможешь» исполнил эпизодическую роль.

Кстати, вспоминая своего двоюродного дедушку, Рэйчел Пуллан рассказала, что тот придерживался собственных моральных принципов даже тогда, когда это могло сказаться на его карьере. По её словам, именно Молен настоял на том, чтобы фантастический триллер «Особое мнение» с Томом Крузом получил американский прокатный рейтинг PG-13 вместо более строгого R.

Продюсер поставил Спилбергу условие, что будет работать над картиной только в том случае, если она будет доступна более широкой аудитории. Режиссёр согласился, поскольку хотел видеть Молена в числе продюсеров фильма.

Особое место в жизни кинематографиста занимал «Парк Юрского периода» 1993 года выпуска. Он был продюсером этой приключенческой ленты, ставшей одной из самых известных работ Стивена Спилберга. В 1997 году Молен также работал над его продолжением — «Затерянным миром». Его имя указано среди продюсеров обоих фильмов на официальном сайте Amblin Entertainment. По словам Пуллан, это была одна из его любимых картин, над которыми он работал. По её словам, даже спустя десятилетие после выхода фильма в доме продюсера почти на каждой поверхности стояли фигурки динозавров.

В память о двоюродном дедушке Рэйчел решила пересмотреть именно «Парк Юрского периода» в день его смерти.

Известно, что последние годы жизни Молен проживал в штате Монтана, продолжал работать над кинопроектами и делился профессиональным опытом со студентами. У него остались сын Стивен, внуки и правнуки.

О смерти кинематографиста сообщила его внучатая племянница Рэйчел Лоррейн Пуллан в посте в Instagram, который 26 ноября процитировало американское профильное издание Deadline.

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