В возрасте 95 лет скончался американский изобретатель Джеймс Т. Рассел, чьи разработки легли в основу технологий компакт-дисков (CD) и DVD. Его новаторские идеи положили начало эпохе цифровых носителей информации.

В 1960–1970-х годах Рассел создал первую систему оптической цифровой записи и воспроизведения данных. Его патенты впоследствии были использованы при разработке современных компакт-дисков и других оптических носителей.

По словам семьи изобретателя, он мирно скончался этой осенью в Белвью.

За карьеру, охватившую почти всю его жизнь, Рассел получил более 70 патентов, но его величайшим прорывом стало изобретение первой системы цифро-оптической записи и воспроизведения в 1960-х и в начале 1970-х годов, системы, которая сделала кристально чистый звук и фильмы доступными для широкой публики.

Что известно об изобретении Джеймса Рассела

Рассел начал исследовать, как создавать более чистые музыкальные записи, ведь музыка с виниловых пластинок часто сопровождалась хрустом и шипением. Тогда изобретатель подумал, что может что-то с этим сделать.

Хотя его идея поначалу встретила скептицизм, ему всё же выделили немного денег на эксперименты. Рассел изобрел ранний метод цифрового хранения аудио и его воспроизведения для получения безупречного звука. Он также разработал способ плотного хранения цифровой информации.

Другая примитивная технология аналоговых лазерных дисков была разработана в 1950-х годах инженером Дэвидом Полом Греггом. Самые первые патенты Рассела в этой области были выданы в середине 1960-х годов, а рабочий прототип был завершен к 1970-м годам; в нём использовался лазер для считывания двоичных данных с компакт-диска или CD.

Патент на изобретение Рассела переходил от компании к компании, что привело его из Ричленда в Солт-Лейк-Сити, а затем в Торонто.

Его разработка первой системы цифро-оптической записи и воспроизведения стала основой для технологий CD-ROM, DVD и Blu-ray. Рассел не получал роялти, и о его работе редко упоминали.

Его изобретение в сочетании с инженерными, маркетинговыми и стандартизационными разработками таких компаний, как Sony и Phillips, должно было стать катализатором цифровой революции. По данным Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии, в начале 2000-х годов компакт-диски достигли пика популярности, занимая 95,7% рынка продаж музыки.

Об этом пишет The Seattle Times.

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