В Западной Австралии в 2025–2026 годах зафиксировали 541 смерть в результате добровольной помощи при смерти (VAD), что составляет 2,9% всех смертей в штате. Это на 12% больше, чем годом ранее, сообщает ABC News.

Использование VAD выросло

Ежегодный отчет о работе законодательства по VAD показал, что уровень применения этой практики значительно превысил прогнозы, сделанные до вступления закона в силу в июле 2021 года. Председатель наблюдательного совета VAD Колин Холт заявил, что количество таких смертей выросло на 181% с начала работы системы пять лет назад.

По словам Холта, рост может быть связан с тем, что больше людей с терминальным диагнозом узнают о возможности воспользоваться VAD. В то же время это создает нагрузку на небольшое число врачей, имеющих право оказывать такие услуги.

В отчете указано, что восемь врачей осуществили 53% всех случаев, когда VAD проводил медицинский работник. Холт призвал больше специалистов присоединяться к этой работе.

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Критерии доступа и деменция

Наблюдательный совет также рассматривает, не являются ли действующие временные критерии доступа к VAD слишком ограничительными. Подать заявление могут пациенты с заболеванием, которое, согласно прогнозу, приведет к смерти в течение шести месяцев, или в течение 12 месяцев в случае нейродегенеративных заболеваний.

Президент организации Dying with Dignity WA Стивен Уокер выступил за то, чтобы люди с деменцией также могли получить доступ к VAD. Он сослался на опыт канадской провинции Квебек, где человек может заранее оформить медицинское распоряжение, пока сохраняет способность принимать решения.

Холт отметил, что совет регулярно получает обращения от общественности относительно VAD для людей, утративших способность принимать решения. По его словам, вопрос сохранения такой способности на протяжении всего процесса до сих пор не имеет окончательного решения.

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