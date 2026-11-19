В зоопарке американского города Цинциннати ветеринары круглосуточно оказывают помощь девятилетней бегемотихе Фионе, которая проглотила вязаную шапку, попавшую в вольер через потолочный вентилятор. Из-за риска кишечной непроходимости медики пытаются помочь животному вывести инородный предмет естественным путем, поскольку хирургическое вмешательство невозможно.

По словам директора по коммуникациям зоопарка Мишель Керли, шапку подбросили в воздух перед вольером, поток воздуха от потолочного вентилятора отбросил её через отверстие шириной около 30 сантиметров над смотровыми окнами, после чего бегемотиха проглотила её. Представитель фонда зоопарка Майами Рон Магилл предупредил, что такой предмет грозит кишечной непроходимостью, повреждением кишечника, инфекцией и сепсисом.

Для лечения Фионе дают препараты против тошноты и слабительные средства, провели колоноскопию под седацией с привлечением специалиста и 2,7-метрового эндоскопа из зоопарка Колумбуса, а также используют вибрационную платформу с местной конной фермы для стимуляции работы пищеварительного тракта. Ультразвуковое обследование зафиксировало движение инородного предмета через тонкую кишку. Фиона, ставшая всемирной любимицей после рождения на шесть недель раньше срока в 2017 году с весом 13 килограммов и весящая сейчас около 1090 килограммов, временно не появляется перед посетителями, а администрация призвала гостей внимательнее следить за своими вещами возле вольеров.

Источник: зоопарк Цинциннати в Instagram.

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