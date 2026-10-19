В Великобритании Uber заявил, что добился отклонения двух связанных исков общей стоимостью около 340 млн фунтов стерлингов. Их подали тысячи водителей лондонских чёрных такси и две бывшие компании частного найма. Как сообщает Channel NewsAsia, сумма требований также оценивалась примерно в 453 млн долларов США.

Основания исков

Иски против сервиса были поданы в 2024 году. Они касались того, как Uber получил лицензию на эксплуатацию транспортных средств частного найма в Лондоне. Истцы утверждали, что компания предоставила Управлению транспорта Лондона вводящую в заблуждение и неточную информацию.

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Позиция Uber

Uber отверг эти обвинения. Компания также заявила, что иски были поданы после истечения шестилетнего срока исковой давности для таких требований, поэтому они должны были быть отклонены. В то же время копия решения Высокого суда на момент публикации материала была недоступна.

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