В городе Газа в Палестине в результате авиаудара по жилому дому погибла 33-летняя Рим Ассаад Авад. Еще два человека, среди которых девочка, получили ранения. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на медицинский источник в больнице «Аш-Шифа».

Разрушения в районе Рималь

Удар пришелся по квартире в жилом доме в районе Рималь. По данным медицинского источника, в результате атаки были значительно повреждены сама квартира и соседние здания. После удара возник пожар, который позднее потушили бригады гражданской обороны.

Свидетели также сообщили об интенсивном огне со стороны израильской военной техники и квадрокоптеров в районе Туффах на северо-востоке города Газа. По их словам, взрывные устройства сбрасывали на улицу Аль-Сикка в прилегающем районе.

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Обстрелы и разрушения в центральной части анклава

Отдельно источники сообщили о масштабном подрыве жилых домов в районах к востоку от города Газа, где размещены израильские силы. В центральной части Сектора Газа очевидцы заявили, что израильская военная техника и бульдозеры вышли за пределы районов, контролируемых армией, к востоку от Дейр-эль-Балаха.

Стрельба затронула жилые дома вдоль улицы Салах ад-Дин к востоку от Дейр-эль-Балаха, что вызвало панику среди жителей. О погибших или раненых там не сообщалось. Артиллерийские обстрелы также были зафиксированы к северо-востоку от лагеря беженцев Бурейдж, а беспилотник сбросил взрывное устройство на палатку; информации о пострадавших нет.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что с октября 2025 года в результате нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля погибли по меньшей мере 1498 палестинцев, еще 5306 получили ранения. По данным ведомства, с октября 2023 года в Секторе Газа погибли более 74 тысяч человек, свыше 175 тысяч получили ранения.

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