В понедельник, 23 ноября, украинские морские дроны потопили российский корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази. «Меркурий» был одним из новейших кораблей Черноморского флота РФ, принятым на вооружение лишь в 2023 году. Владимир Зеленский публично подтвердил операцию, назвал её «образцовой» и поблагодарил СБУ и другие подразделения.

Но неожиданно эта военная победа обернулась крупным дипломатическим скандалом. Президентский совет Ливии — коллективный орган, созданный после свержения режима Муаммара Каддафи — выступил с резким заявлением. Заместитель председателя совета Муса аль-Кони назвал украинские удары по российским судам в порту Бенгази «объявлением войны» Ливии. В заявлении также говорится о «откровенной военной агрессии», «террористическом акте» и «прямом нарушении суверенитета». Совет пригрозил обратиться в Международный суд, Совбез ООН и другие международные организации. Кроме того, он просит ООН созвать экстренное заседание и настаивает на включении Зеленского в список международных террористов.

Украинский МИД в ответ отметил, что корвет «Меркурий» был законной военной целью, а удары по российским объектам являются реализацией неотъемлемого права на самооборону. В то же время Киев подчеркнул, что уважает суверенитет и территориальную целостность Ливии и заинтересован в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества. Однако на данный момент ситуация далека от дипломатического решения.

Может ли реально начаться война Украины с Ливией? Насколько серьёзен текущий конфликт? Чего ожидать в дальнейшем? Политический обозреватель UA.News Никита Трачук вместе с экспертами разбирался в этом вопросе.

Гром в Бенгази: удар по «Меркурию» и ливийская реакция

Операция против российского судна в Бенгази стала одной из самых дерзких за последнее время. Семь морских дронов украинского производства доставили в указанную точку и спустили на воду с «материнского» судна, после чего они успешно поразили цель. Корвет РФ «Меркурий» регулярно сопровождал вражеские морские конвои, а также использовался для перевозки российской военной техники. Удар стал четким сигналом: Украина способна поражать российские цели далеко за пределами Черного моря.



Реакция Ливии, впрочем, была мгновенной и очень жесткой. Президентский совет, базирующийся в Триполи и контролирующий западную часть страны, осудил удары как «террористические» и назвал их «прямым нарушением национального суверенитета». Муса аль-Кони подчеркнул, что продолжение российско-украинской войны «не дает ни одной из сторон права распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать её в качестве арены для сведения счётов». Совет также заявил, что немедленно передаст дело в Международный Суд ООН и Совет Безопасности ООН. Кроме того, Триполи обвинил Киев в «акте войны» и агрессии, а ливийские власти призвали внести украинского лидера в список международных террористов.

Стоит отметить, что подобные заявления со стороны официальных структур Ливии — не редкость. Однако на этот раз ситуация осложняется тем, что удар по российским судам произошел именно в тот момент, когда страна пытается позиционировать себя как нейтральную, мирную территорию, не заинтересованную в том, чтобы превратиться в арену чужих конфликтов, какой она была последние полтора десятилетия.



Чем может грозить конфликт с Ливией

Если отбросить эмоции и взглянуть на вещи трезво, ответ на вопрос «угрожает ли Украине война с Ливией?» кажется почти очевидным: нет. И вовсе не потому, что Ливия настолько миролюбива или пацифистская, а скорее потому, что она сегодня просто не способна вести войну против Украины.

Ливия в 2026 году — это не единое государство с сильной армией, а де-факто конгломерат различных политических группировок, племенных кланов, полевых командиров и внешних спонсоров. После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году страна погрузилась в хаос гражданской войны, так и не сумев полноценно восстановиться. На данный момент в Ливии действуют две крупнейшие конкурирующие структуры: Правительство национального единства в Триполи, контролирующее запад, и Ливийские арабские вооруженные силы во главе с Халифой Хафтаром, контролирующие восток и юг. Президентский совет (который и выступил с заявлением) базируется в Триполи, но его влияние ограничено и обеспечивается поддержкой вооруженных группировок.

Иными словами, Ливия как единый и полноценный субъект международных отношений de facto не существует. То, что мы называем Ливией, — скорее географический термин. Президентский совет не имеет достаточных возможностей для проецирования силы за пределы контролируемой им территории. Его угрозы — это скорее дипломатические жесты, а не реальный инструмент давления. В конце концов, Украина — это страна в Восточной Европе, а Ливия — в Северной Африке. Нас разделяют тысячи километров, а потому чисто с военной точки зрения Киеву со стороны Триполи практически ничего не угрожает.



Но есть и другая сторона. Ливия вполне способна действовать не напрямую, а опосредованно.

Во-первых, не стоит забывать о террористических методах, которые ещё во времена Каддафи были вполне обычной практикой. Отдельные ливийские группировки обладают немалым опытом и связями в террористическом подполье и теоретически могли бы использоваться (в том числе российскими спецслужбами) для организации провокаций и/или атак против Украины.

Во-вторых, Ливия остается важной страной для Африки, и её негативное отношение к Украине может повлиять на позицию других африканских государств. Африка — это зона активных интересов России и Китая, и любое ухудшение отношения к Киеву на континенте, даже если оно не будет иметь немедленных последствий, в долгосрочной перспективе не является полезным.

Не лишним будет также вспомнить историю украинско-ливийских отношений, которая отнюдь не всегда была столь напряжённой. В своё время Киев и Триполи были вполне хорошими партнёрами, даже несмотря на все авторитарные особенности режима «джамахирии», а их сотрудничество охватывало сферы от поставок оружия и ремонта военной техники до совместных проектов в нефтегазовой отрасли. Муаммар Каддафи дважды встречался с украинскими лидерами на высшем уровне: в 2003 году к нему приезжал Леонид Кучма, а в 2008-м лидер ливийской революции сам посетил Киев с длительным визитом, где его принимал уже Виктор Ющенко.



Но после начала многолетней гражданской войны в Ливии и свержения режима Каддафи ситуация радикально изменилась. Украина придерживалась нейтралитета, но впоследствии формально признала новую власть. Отношения, впрочем, по понятным причинам сошли практически на нет. Когда-то две страны были партнерами, а сейчас буквально в один момент стали чуть ли не врагами. Впрочем, за последние десятилетия подобные геополитические «финты» произошли и со многими другими государствами: от, разумеется, России и Беларуси до Ирана, Кубы и Венесуэлы.



Что дальше: дипломатия вместо эскалации

Несмотря на громкие заявления, конфликт с Ливией вряд ли перерастет в нечто большее. Украина уже дала понять, что не намерена наносить ущерб Ливии или ее гражданам, и что ее действия направлены исключительно против российских военных целей. МИД подчеркнул, что угрозу для Ливии создали именно российские военные корабли и российские перевозчики оружия, которые регулярно туда прибывают. Эта формулировка важна, поскольку она перекладывает ответственность на Москву и ставит вопрос нареко: почему Ливия не возмущается российским присутствием, которое и создает для неё угрозу?

Российский корвет был военной целью, а его уничтожение — частью противодействия агрессии РФ. Однако то, что это произошло в порту третьей страны, действительно осложняет ситуацию. Вопрос о том, насколько оправданным было нанесение удара именно в Бенгази, остается открытым. Об этом действительно нужно подумать в следующий раз. Ливийская сторона утверждает, что в результате атак ранения получили обычные гражданские лица. Если это правда, то это серьёзный аргумент против Киева, который придётся учитывать в дальнейшей дипломатической работе.

Наиболее вероятный сценарий развития событий — дальнейшие взаимные заявления, дипломатическая перепалка и попытка Ливии инициировать рассмотрение вопроса в ООН. Но вряд ли это приведет к каким-либо практическим последствиям для Украины. У Ливии нет ресурсов, чтобы реально повлиять на Киев. В то же время Киеву стоит проявить осторожность и пойти на конструктивный контакт с Триполи. МИД уже сделал шаг в этом направлении.



Мнения экспертов

Политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен: ситуация с Ливией в Средиземном море расширяет поле противостояния, добавляя новые измерения этой войне.

«Напомню, что похожая ситуация уже была у берегов Греции и Турции, когда украинские силы атаковали российские суда. Россия же регулярно атакует украинские суда в специальных экономических зонах Болгарии и Румынии — в частности те, что следуют из наших черноморских портов в страны Северной Африки… Эта атака — ещё одна демонстрация того, что война в своих гибридных формах давно вышла за пределы Украины и России. Дроны падают на территории Польши и Румынии, диверсии проводятся на оборонных предприятиях Италии и Германии и т. д. В гибридной форме война уже вышла за пределы непосредственной зоны противостояния. Это создает риски.

Ливия может в определенной степени повлиять на ход войны в Украине. Впрочем, эта страна расколота, а атака произошла в зоне, которую контролируют силы генерала Хафтара. Они контролируют значительную часть территории Ливии, но остаются слабо организованными и не слишком хорошо вооруженными. Численность вооруженных сил, подконтрольных Хафтару, оценивается в диапазоне от 25 до 80 тысяч человек. То есть это относительно небольшие силы… Поэтому я не думаю, что Ливия может создать какие-то существенные проблемы для Украины. Но есть определенные узкие риски, связанные с возможностью организации диверсий или террористических атак на украинские представительства в Африке. Учитывая бедность в этой стране, я также не исключаю, что она может стать площадкой для более активного вербовки Россией иностранных добровольцев в свою армию. Это может оказать определенное влияние на фронте», — отметил Руслан Бортник.

Эксперт повторяет: Ливия не обладает даже близкими к Северной Корее возможностями. У нее нет ресурсов для отправки собственных подразделений на украинско-российский фронт — разве что чисто символически. Численность ее вооруженных сил для этого недостаточна. Внутри страны продолжается тяжелая гражданская война: Ливия расколота на два крупных территориальных образования и множество более мелких.

«Поэтому этот риск остается в значительной степени виртуальным и может носить преимущественно террористический или диверсионный характер», — резюмировал Руслан Бортник.

Политолог, директор центра «Третий сектор» Андрей Золотарев отмечает: игра в «морской бой» очень опасна, поскольку она может втянуть в конфликт другие стороны и привести к расширению масштабов войны. Речь идет о том, что Балтийское и Средиземное моря постепенно превращаются в театры боевых действий.

«Что касается Ливии, то напомню, что там сегодня фактически существуют два правительства. Одно находится в Триполи — бывшей столице единой Ливийской Арабской Джамахирии. Оно ориентируется на Турцию и западные страны. Другое правительство, связанное с силами генерала Хафтара, находится в Бенгази и пользуется поддержкой России, Египта и ОАЭ… В целом я не думаю, что эта ситуация будет иметь какие-то серьезные материальные последствия для Украины. В худшем для нас сценарии речь пойдет об отправке нескольких десятков наемников в Россию. Это вполне возможно. Но о каких-то масштабных последствиях говорить не приходится, потому что сегодня Триполи и Бенгази — это фактически две столицы двух частей Ливии. Страна разобщена, а её возможности влиять на внешнюю среду довольно ограничены.

Что касается удара по российскому корвету, то это легитимная цель с точки зрения международного гуманитарного права. Фактически корвет был поражён двумя беспилотными катерами. В результате взорвался боезапас, корабль перевернулся на бок и, возможно, уже не подлежит восстановлению. Реакция правительства в Бенгази вряд ли будет иметь какие-либо серьезные последствия, хотя это правительство поддерживают не только Россия, но и Египет, и Объединенные Арабские Эмираты. Однако сам инцидент может стать лишь предвестником дальнейшей военной эскалации в Средиземном и других морях. В лучшем случае это приведет к резкому росту ставок страхования грузов. И это опасно не только с точки зрения расширения масштабов военного конфликта, но и из-за возможных долгосрочных последствий для мировой экономики», — считает Андрей Золотарев.



Подводя итог, конфликт Украины с Ливией из-за уничтожения российского корвета «Меркурий» выглядит угрожающим лишь на первый взгляд. На самом деле никакой реальной военной угрозы со стороны Ливии для Украины нет. Но и недооценивать этот эпизод не стоит, поскольку его последствия могут быть косвенными и растянутыми во времени. Дипломатические отношения же с Триполи необходимо как можно скорее наладить, руководствуясь конструктивностью и нацеленностью на диалог.

История с «Меркурием» и Ливией — это не повод для паники, но и не повод для самоуспокоенности. Скорее, это напоминание о том, что в войне каждый шаг имеет последствия, и что даже победы на поле боя могут обернуться новыми вызовами на дипломатическом фронте. Главное — не терять голову, не допускать эскалации там и с теми, где этого можно и нужно избежать, а также уметь отличать реальные угрозы от громких заявлений.

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