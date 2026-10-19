19 октября глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте, что базовая инфляция в Японии уже довольно близка к целевому показателю центрального банка в 2%. По его словам, в таких условиях особенно важно закрепить инфляцию вблизи этого уровня.

Заявление Уэды в парламенте

Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters. Уэда также связал инфляционное давление с умеренным восстановлением японской экономики и напряженной ситуацией на рынке труда.

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Влияние спроса на ИИ

Глава Банка Японии отметил, что «очень сильный» глобальный спрос на технологии искусственного интеллекта поддерживает внутренние капитальные инвестиции и экспорт страны. По его мнению, эти факторы также усиливают инфляционное давление в Японии.

Таким образом, Уэда назвал спрос на ИИ одним из факторов, влияющих на экономическую активность, инвестиции, экспорт и динамику цен в стране.

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