Уэда заявил, что базовая инфляция Японии близка к цели в 2% — Channel NewsAsia
19 октября глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте, что базовая инфляция в Японии уже довольно близка к целевому показателю центрального банка в 2%. По его словам, в таких условиях особенно важно закрепить инфляцию вблизи этого уровня.
Заявление Уэды в парламенте
Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters. Уэда также связал инфляционное давление с умеренным восстановлением японской экономики и напряженной ситуацией на рынке труда.
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Влияние спроса на ИИ
Глава Банка Японии отметил, что «очень сильный» глобальный спрос на технологии искусственного интеллекта поддерживает внутренние капитальные инвестиции и экспорт страны. По его мнению, эти факторы также усиливают инфляционное давление в Японии.
Таким образом, Уэда назвал спрос на ИИ одним из факторов, влияющих на экономическую активность, инвестиции, экспорт и динамику цен в стране.