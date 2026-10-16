Министерство земельных ресурсов, жилищного строительства и городского развития Уганды предложило впервые с 1998 года повысить сборы за оформление земельных документов. Плата за регистрацию сертификата права собственности может вырасти с 10 тыс. до 50 тыс. угандийских шиллингов, то есть в пять раз.

Как сообщает The Rio Times, местные СМИ 16 октября опубликовали предложенный график сборов, сославшись на представителя министерства Денниса Оббо. По его словам, причинами пересмотра стали рост операционных расходов и длительный перерыв после предыдущего изменения тарифов.

Новые ставки

Наиболее существенно может вырасти плата за выдачу нового документа взамен утраченного земельного титула — с 15 тыс. до 200 тыс. шиллингов. Это примерно в 13 раз больше нынешней суммы. В предложенном графике также указан сбор в размере 50 тыс. шиллингов за поиск данных о владельце в земельном реестре.

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Если изменения согласуют, они могут касаться владельцев земель в свободной собственности, аренде и частной системе mailo, распространенной преимущественно в центральной части Уганды. По приведенному в публикации курсу регистрация титула будет стоить около 12,45 доллара США, а замена утраченного документа — около 49,79 доллара.

Одобрение правительства

Предложение еще не вступило в силу: его должны согласовать Министерство финансов и Кабинет министров Уганды. После этого решения должны быть официально опубликованы, прежде чем новые ставки начнут применяться к заявителям.

Пересмотр официальных платежей происходит после заявлений правительственных чиновников о намерении сократить неофициальные расходы на оформление прав на землю. Государственный министр Харриет Нтабази отмечала, что отдельные владельцы земли платили геодезистам и районным комитетам более 2,5 млн шиллингов.

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