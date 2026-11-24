24 ноября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о возможности закупки украинской кукурузы и поставок дизельного топлива в Украину. По его словам, на венгерском рынке наблюдается дефицит зерна, а у местных компаний могут быть излишки дизельного топлива, которые нужны Украине. Также стороны обсудили развитие железнодорожного сообщения и пограничной логистики.

Венгерский премьер пояснил, что в этом году страна собрала значительно меньше кукурузы, чем требуется для внутреннего рынка. Из-за этого возникли проблемы в аграрном секторе. Поэтому венгерская сторона рассматривает возможность контролируемого импорта украинского зерна. «В этом году мы получили значительно меньше кукурузы, чем нам нужно, и это создает большие проблемы для аграрного сектора. Поэтому к нам обратились с просьбой открыть рынок для украинской кукурузы в регулируемом и контролируемом формате, исключительно в тех объемах, о которых будет достигнута договоренность», — отметил Мадьяр.

По его словам, украинскую кукурузу можно будет использовать для производства биоэтанола, а также для нужд венгерского животноводства. Сейчас в этой отрасли не хватает сырья, поэтому производителям приходится закупать его по более высоким ценам. «Это очень важно для нас, поскольку, например, в животноводстве существует большой дефицит, и мы вынуждены закупать продукцию значительно дороже. Поэтому такие договоренности очень важны», — подчеркнул венгерский премьер.

Венгрия может продавать Украине дизельное топливо

Еще одной темой переговоров стало сотрудничество в энергетической сфере. Венгр считает, что Украине и Венгрии следует развивать не только соглашения между правительствами, но и прямые контакты между частными компаниями. Среди возможных партнеров он назвал венгерскую компанию MOL, польскую ORLEN и украинские предприятия. По его словам, сотрудничество должно быть выгодным для обеих стран. «Мы говорили об энергетическом сотрудничестве. Не нужно ограничиваться только межправительственным взаимодействием, стоит развивать и сотрудничество между компаниями, такими как MOL, ORLEN и украинскими предприятиями. Нам нужно искать договоренности, которые будут отвечать интересам обеих стран», — сказал Мадяр.

В качестве примера он привёл возможность поставок в Украину излишков дизельного топлива с венгерского и словацкого рынков. Если у местных компаний будет больше топлива, чем требуется для собственных нужд, его можно было бы продавать Украине. «Если, например, у MOL в Словакии или Венгрии больше дизельного топлива, чем им нужно, почему бы не продать его Украине, если она в этом нуждается? Нам нужно думать о таких договоренностях, от которых выиграют обе страны», — пояснил премьер.

Чоп — Захонь хотят развивать как важный транспортный маршрут

Отдельно Мадьяр рассказал о переговорах по железнодорожному сообщению и пограничной логистике. В частности, стороны обсудили возможность увеличения пропускной способности железнодорожного перехода Чоп — Захонь. Этот маршрут исторически был одним из главных транспортных путей между территорией бывшего Советского Союза и Европой. Венгерский премьер считает, что его возможности можно расширить, ведь через Украину и Венгрию проходят значительные транспортные потоки.

«Сегодня эти возможности можно значительно расширить, ведь с логистической точки зрения Венгрия и Украина занимают центральное положение, и через наши страны проходят крупные транспортные потоки», — отметил Мадьяр. Для реализации договоренностей министры двух стран, отвечающие за энергетику и сельское хозяйство, будут регулярно встречаться и координировать совместную работу. Об этом Петер Мадяр заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье.

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