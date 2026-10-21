Венгрия ищет альтернативу «Росатому» для расширения АЭС «Пакш» — Reuters

Венгрия рассматривает возможность заменить российскую государственную корпорацию «Росатом» в качестве главного подрядчика проекта расширения атомной электростанции «Пакш». По данным СМИ, страна уже приступила к поиску альтернативных поставщиков услуг для реализации этого проекта.

Ожидается, что правительство Петера Мадяра примет окончательное решение по расширению АЭС «Пакш» в конце этого года или в начале следующего.

Этот проект, который экс-премьер Венгрии Виктор Орбан поручил «Росатому» без проведения тендера в 2014 году, является политически чувствительным и чрезвычайно затратным. Дополнительную неопределенность вызвала засуха в августе, которая привела к почти полной остановке действующих реакторов единственной в стране АЭС.

Проект, стоимость которого изначально оценивалась в 12,5 млрд евро, обошёлся Венгрии в более чем 2 млрд евро к моменту начала бетонирования в феврале.

Лицо, осведомлённое о пересмотре проекта, сообщило, что рассматриваются все возможные сценарии, когда его спросили, может ли это привести к смене генерального подрядчика.

Она также отметила, что в ходе пересмотра будут определены правовые, технические, финансовые и временные последствия смены поставщика, а также будет выяснено, является ли план расширения АЭС финансово целесообразным.

Пресс-секретарь правительства Венгрии и представители компании «Росатом» не сразу ответили на запрос агентства Reuters о комментарии.

Второй источник, близкий к правительству, отметил, что кабинет Мадьяра «склоняется к выводу, что расширение АЭС «Пакш» необходимо», но «Росатом» не должен принимать в нем участия.

В качестве временной меры до завершения расширения АЭС «Пакш» Будапешт рассматривает возможность получения разрешения на продление лицензий на эксплуатацию четырех существующих реакторов российского производства на АЭС «Пакш» на 20 лет. Срок действия этих лицензий истекает в период с 2032 по 2037 год.

Если по итогам правительственного пересмотра будет принято решение против «Росатома», Венгрии, возможно, придется покрыть 1,1 млрд евро, выплаченных российской компании, а также любые штрафы за нарушение условий контракта.

Источники не назвали ни одного возможного нового поставщика, хотя один из них отметил, что европейский подрядчик упростил бы ситуацию в внешнеполитическом контексте и в условиях санкций.

Ранее в этом месяце, общаясь с журналистами в Москве, глава компании «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что они ждут завершения пересмотра со стороны Венгрии. Он отметил, что обращался к венгерскому правительству с предложением о переговорах, но пока не получил ответа.

Об этом агентству Reuters сообщили два осведомлённых источника.

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