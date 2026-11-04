Венгрия открыла архивы коммунистических спецслужб, содержащие тысячи доносов — Reuters

Венгрия открыла для общего доступа десятки тысяч документов коммунистических спецслужб, содержащих информацию об информаторах, привлекавшихся к слежке за гражданами.

Архивные материалы были обнародованы в интернете более чем через 36 лет после падения коммунистического режима. Этот шаг стал выполнением обещания премьер-министра Петера Мадяра, который выступал за рассекречивание документов, чтобы помочь венграм лучше осмыслить тоталитарное прошлое своей страны.

На данный момент обнародовано около 60 000 имен, до февраля 2027 года в базу будут добавлены новые документы. В то же время этот архив неполный: значительная часть материалов была уничтожена во время антисоветского восстания 1956 года и в период 1988–1989 годов.

«Я призываю всех отнестись к этой давно назревшей публикации документов с достоинством и человечностью… Ведь многим семьям придётся столкнуться с непростой информацией, которая часто касается их умерших родственников… Невозможно преодолеть травму без открытого обсуждения и поиска ответов на вопросы», — заявил Петер Мадьяр.

Хотя коммунистический режим в Венгрии пал ещё в 1989 году, полное раскрытие архивов затянулось из-за отсутствия решительной политической воли у правительств.

До сих пор, кроме исследователей, рядовые граждане могли ознакомиться только с документами, касающимися их самих или их близких родственников. Отныне любой желающий может искать в онлайн-базе имена лиц, связанных с бывшими органами государственной безопасности.

На днях экс-премьер Виктор Орбан рассказал, что во время прохождения военной службы коммунистические спецслужбы пытались завербовать его в качестве информатора. Он отказался, после чего сам стал объектом пристального наблюдения со стороны органов госбезопасности.

Источник: Reuters.

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