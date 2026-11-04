В Венгрии обнародовали имена и данные десятков тысяч людей, сотрудничавших с коммунистическим аппаратом безопасности. Документы разместили на специальной платформе nyitottaktak.hu, сообщает RMF24.

Три массива архивных данных

Венгерский исторический архив служб безопасности передал общественности три основных собрания документов. К ним относятся досье №6 — регистрационные карточки агентов с персональными данными и ключевыми эпизодами их агентурной деятельности.

Также открыты реестры B, содержащие документацию о процессе вербовки и имена агентов, а также база H — подробный персональный перечень информаторов и их псевдонимов, который систематически составляли с 1970-х годов.

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Заявление премьер-министра

Премьер-министр Петер Мадьяр заявил на пресс-конференции, что предыдущие правительства на протяжении почти четырех десятилетий избегали обнародования неудобной правды. По его словам, без осмысления прошлого невозможна по-настоящему демократическая и свободная Венгрия.

Мадьяр раскритиковал политические элиты 1990-х годов и последующих десятилетий. Отдельно он упомянул правительство Виктора Орбана, которое, по его утверждению, в 2010–2026 годах 25 раз отклоняло предложения об обнародовании таких документов.

Премьер также сообщил, что 25 февраля должны опубликовать так называемые дела B — подробные описания карьер агентов, составленные их кураторами из числа сотрудников служб. Он призвал граждан ответственно относиться к архивным материалам и не делать преждевременных выводов о людях, чьи данные стали доступными.

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