Украина почти ежедневно заблаговременно информирует молдавские власти о подготовке Россией массированных ударов по украинским регионам, граничащим с соседним государством, а также о росте риска проникновения беспилотников в воздушное пространство страны, заявила президент Молдовы Майя Санду.

Комментируя перспективы завершения российско-украинской войны, Санду отметила, что, несмотря на усилия по достижению перемирия, российский диктатор Владимир Путин пока не заинтересован в прекращении боевых действий. По мнению президента Молдовы, именно усиление международного давления на Москву и ослабление российской экономики способны увеличить шансы на установление мира в Украине.

Источник: Jurnal TV.

Вечером 17 ноября в Молдове сообщили о падении беспилотника и звуках взрывов сразу в трёх районах — Кишинёве, Оргеевском и Флорештском. На места выехали взрывотехники, которые должны проверить сообщения и выяснить, что именно произошло. Ранее в этот день молдавские власти уже фиксировали нарушение воздушного пространства дронами и временно закрывали небо над страной.

Две российские крылатые ракеты «Бандероль» нарушили воздушное пространство Молдовы утром 11 ноября. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Утром 11 ноября две российские крылатые ракеты типа «Бандероль» вошли в воздушное пространство Молдовы на фоне массированных атак РФ по Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.

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